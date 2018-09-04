10 أطعمة صديقة لأنظمة إنقاص الوزن.. ما هي؟

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حين تشرع في البدء باتباع نظام لإنقاص الوزن، فإن هدفك الأساسي يكون التخلص من هذه الكيلوغرامات الزائدة التي تؤرقك كلما ارتديت ملابسك ونظرت إلى نفسك في المرآة. إلا أنه يجب أن تدرك جيداً أن التخلص من الوزن الزائد لا يعني أن تتبع سياسة "التجويع"، لكن يجب أن يشمل نظام "الريجيم" الخاص بك على كل العناصر الغذائية المفيدة حتى تحصل على النتائج المرجوة من نظامك الغذائي، وحتى لا ينتهي الأمر بترك آثار سلبية على صحة جسمك.

وعلى ذمة تقرير نشره موقع "بولدسكاي"، فإن هناك 10 أطعمة كفيلة بإمداد جسمك بكل ما يحتاجه من عناصر غذائية أساسية ومفيدة أثناء اتباع أنظمة إنقاص الوزن، فاحرص دائماً على إدراج تلك العناصر في وجباتك على مدار اليوم. وهذه الأطعمة الـ10 هي:

1- الأوراق الخضراء

حين تتبع أنظمة غذائية لإنقاص الوزن، فمن المعروف أنك تقلل من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، وكذلك الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مما يجعل الأوراق الخضراء من أنسب الأطعمة لك في وقت اتباع "الريجيم". فالأوراق الخضراء مثل السبانخ والجرجير والبقدونس، وغيرها تساعدك في فقدان الوزن الزائد بفاعلية كبيرة، فهي غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية التي تعزز من صحة جسمك بشكل عام.

2- البيض الكامل

خدعوك فقالوا إن البيض يرفع من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم ويزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن البيض هو مصدر هام جداً للبروتين، كما أن البيض يمنح الشعور بالشبع والامتلاء لمدة طويلة، ويساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن.

3- الخضراوات الصليبية

وتشمل هذه الخضراوات البروكلي والملفوف والقرنبيط، وغيرها. فهي غنية بالألياف وتعتبر مصدرا جيدا للبروتين النباتي. كما أن الخضراوات الصليبية تقاوم الإصابة بالأورام السرطانية، وتعد من أفضل الأطعمة أثناء اتباع أنظمة إنقاص الوزن.

4- الأسماك الدهنية

فالأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل وغيرها، تحتوي على سعرات حرارية قليلة وتحافظ على الشعور بالشبع والامتلاء لمدة طويلة. فهي مصدر جيد للأيودين ولأحماض "أوميغا-3" ذات الفوائد العديدة على النظر والقلب. كما أنها تعزز من أداء الغدة الدرقية وتحسن عملية الأيض.

5- البطاطا المسلوقة

البطاطا المسلوقة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، والخالية تماماً من الدهون، كما أنها تعطي شعوراً بالشبع والامتلاء لمدة طويلة، فهي صديقة لأنظمة إنقاص الوزن.

6- اللحوم غير المصنعة

هل تعلم أن اللحوم غير المصنعة قليلة الدسم تعد من الأطعمة الصديقة لأنظمة إنقاص الوزن؟ فهي غنية بالبروتين الذي يبقي الشعور بالشبع لمدة طويلة، مما يبعدك عن تناول أي وجبات صغيرة لمدة طويلة خلال اليوم.

7- التونة

إن تناول التونة الخالية من الزيوت يعتبر طريقة مثالية لاتباع نظام غذائي خالٍ من الدهون ومنخفض السعرات الحرارية. كما أن التونة تساعد في بناء العضلات. وعليك دائماً بانتقاء التونة المعلبة مع الماء أفضل من تلك المعلبة مع الزيوت.

8- البقوليات

البقوليات مثل الفاصوليا الحمراء والبيضاء والعدس والفول، وغيرها، غنية بالبروتين والألياف. هي صديقة لأنظمة إنقاص الوزن لأنها قليلة الدهون وغنية بالبوتاسيوم والفولات والحديد والمغنيسيوم. كما أن اللياف تبقي الشعور بالشبع لمدة طويلة خلال اليوم مما يساعد في خفض الوزن.

9- المكسرات

تعتبر المكسرات من المصادر الجيدة للبروتين والألياف والدهون المفيدة. فهي تساعد في خفض الوزن وتعزز من عملية الأيض. وقد أثبتت الدراسات أن من يتناول المكسرات بصفة دورية يتمتع بصحة أفضل ووزن أفضل ممن لا يتناول المكسرات. إلا أنه لا يجب الإكثار في الكمية التي يتم تناولها حتى نتفادى إدخال السعرات الحرارية الزائدة للجسم.

10- الحساء

أثبتت عدة دراسات أن تناول الأطعمة في صورة حساء يعطي الإحساس بالامتلاء والشبع أكثر من تناوله في صورته الصلبة، نظراً لاحتوائه على كميات أكبر من الماء. لذا فإن تناول حساء الخضراوات على سبيل المثال يعتبر من أفضل الأطعمة الصديقة لأنظمة إنقاص الوزن.