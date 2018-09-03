النيتروجين السائل في الأيس كريم، والحلوى "خطر" على الصحة

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حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، المستهلكين من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على النيتروجين السائل، المستخدم في الحلويات والآيس كريم والحبوب والحلوى، ويعد الأطفال المستهلك الرئيس.

وقالت الإدارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن النيتروجين السائل يسبب إصابات خطيرة عند أكله أو شربه أواستنشاقه عند إضافته إلى المنتجات الغذائية قبل استخدامها مباشرة.

وغالبا ما يتم تسويق هذه المنتجات تحت مسمى حلوى "دراغونز بريث"، هافنز بريث" "انترو باف" وأسماء أخرى مشابهة، لأن بعض المستهلكين خاصة من الأطفال يميلون إلى استنشاق بخار النيتروجين السائل وإخراجه من أفواههم على شكل سحابة دخانية صغيرة.

ورغم أن النيتروجين السائل غير سام، فإنه قد يسبب ضررا خطيرا للجلد والأعضاء الداخلية إذا ما تم التعامل معه بطريقة خاطئة أو تم ابتلاعه بطريق الخطأ بسبب درجة الحرارة المنخفضة التي يجب حفظه فيها.

واستنشاق البخار الناتج عن الطعام أو الشراب المضاف إليه النيتروجين السائل قبل الاستهلاك مباشرة قد يسبب أيضا صعوبة في التنفس، خاصة للمصابين بالربو.

وفي الشهر الماضي ، نشرت إحدى الأمهات تحذيرا على الفيسبوك بعد معاناة ابنها، الذي قالت إنه يعاني من ربو خفيف، من أزمة في التنفس وطلبت له الطبيب بعد تناوله حلوى "دراغونز بريث" في مركز تسوق. ويتم اعداد الوجبة مع النيتروجين السائل حتى يتمكن الطفل من إخراج دخان من فمه ويبدو مثل تنين ينفث نارا.

وينصح التحذير الأخير المستهلكين بتجنب الأكل أو الشرب أو التعامل مع الأطعمة التي يتم إعدادها باستخدام النيتروجين السائل في المطاعم أو أماكن البيع وقبل الاستهلاك مباشرة.

وتُباع الأطعمة والمشروبات المضاف إليها النيتروجين السائل قبل الاستهلاك في مراكز التسوق، وقاعات الطعام، والأكشاك، ومتاجر بيع الأطعمة والمنتجات الغذائية. وغالبية هذه الأطعمة ينبعث منها بخار ضبابي كما ينبعث أيضا من المشروبات الكحولية وغير الكحولية المعدة باستخدام النيتروجين السائل.

وتم إبلاغ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بوجود إصابات خطيرة هدد بعضها حياة المصاب، مثل تلف الجلد والأعضاء الداخلية وصعوبة في التنفس بعد استنشاق بخار النيتروجين السائل عند إضافته مباشرة قبل الاستهلاك، ويستمر الخطر حتى بعد أن يتبخر النيتروجين بالكامل بسبب درجة حرارة الطعام المنخفضة للغاية.

وحثت الإدارة المستهلكين الذين عانوا من إصابة بسبب تناول منتجات تم إعدادها مع النيتروجين السائل في مكان البيع قبل الاستهلاك مباشرة، استشارة أخصائي الرعاية الصحية.