living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أطباء القلب.. الإجازة تطيل العمر

3
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ثبت أطباء القلب أن الأشخاص الذين يقضون إجازات طويلة، يتمتعون بأعمار أطول، وأقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بمن يعملون فترات أطول ويحصلون على إجازات قصيرة.
جاء ذلك في تقرير قدمه أستاذ كلية الطب، تيمو ستراندبرغ، من جامعة هلسنكي إلى مؤتمر جمعية أطباء القلب، المنعقد في ميونيخ بألمانيا:
"هناك اعتقاد خاطئ بأن نمط الحياة الصحي والغذاء الجيد يعوضان العمل المستمر وعدم التمتع بإجازة. فالإجازة - وسيلة جيدة وضرورية للتخلص من الإجهاد وتحسين صحة القلب وخاصة للرجال".

تظل أمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك النوبات القلبية والجلطات الدماغية وقصور القلب المزمن، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، السبب الرئيس للوفيات في العالم، حيث تقضي على حياة زهاء 17 مليون شخص سنويا. ويظل أحد أهم أسباب هذه الأمراض ارتفاع ضغط الدم، الناتج عن الإجهاد والتغذية السيئة والعادات الضارة ونمط العمل المعتمد على الجلوس لفترات طويلة من دون حركة.

كشف ستراندبرغ وفريقه العلمي علاقة غير اعتيادية بين أمراض القلب والأوعية الدموية وبين الوفيات، من خلال متابعتهم لـ 1200 شخص من رجال الأعمال الأثرياء في هلسنكي لمدة نصف قرن، حيث قسّمهم الباحثون إلى مجموعتين، مجموعة كانت تعيش على نمط حياة صحي، مع تناول الأدوية التي تحمي الجسم من ارتفاع ضغط الدم ومستوى الكوليسترول السيء وفقا لنصائح الأطباء، ومجموعة أخرى استمرت في الحياة كيفما اعتادت.


أثّر تغيير نمط الحياة بالنسبة للمجموعة الأولى من رجال الأعمال، وفقا لستراندبرغ، بصورة إيجابية على الصحة، حيث انخفضت مشكلات القلب عند أفراد تلك المجموعة بنسبة 46% مقارنة بالمجموعة الثانية، وتحسنت حالة الصحة العامة على نحو ملحوظ. لكن عدد الوفيات بين أفراد المجموعة الأولى، خلال 30 عاما، كان أكثر من عدد الوفيات في المجموعة الثانية، واستمر الفرق بين المجموعتين في الازدياد، ما دفع الأطباء إلى البحث عن السر وراء هذه النتائج غير المتوقعة

اتضح للباحثين فيما بعد، أن السر وراء تلك النتائج كان في قصر الإجازات التي كان يقضيها أفراد المجموعة الأولى بالمقارنة بأفراد المجموعة الثانية، علاوة على أن رجال الأعمال الذين كانوا يعملون فترات أطول في المجموعتين، كانوا يتمتعون بمتوسط أعمار أقل، وتوفوا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. فمثلا كانت نسبة الوفيات بين الرجال الذين كانوا يتمتعون بإجازة سنوية مدتها ثلاثة أسابيع أو أقل أعلى بنسبة 37%، مقارنة بالذين كانوا يتمتعون بإجازة مدتها شهرا كاملا.

كما أضاف ستراندبرغ أن الرجال الذين قضوا فترة إجازة قصيرة، كانوا ينامون أقل ويعملون أكثر مقارنة بالآخرين المشتركين في الدراسة، وأن مستوى الإجهاد الذي يعانون منه عمليا أزال فائدة نمط الحياة الصحي.

لا يعني ذلك، بكل تأكيد، أن تغيير النظام الغذائي والتخلي عن العادات الضارة هو الذي يؤثر سلبيا على متوسط طول العمر، لكنه يعني، وفقا لاستنتاجات أستاذ كلية الطب من جامعة هلسنكي، أن مكافحة الإجهاد والتمتع بالراحة كلما سنحت الفرصة، يعزز التأثير الإيجابي لنمط الحياة الصحي.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout