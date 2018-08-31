نجمة شهيرة خسرت 36 كيلوغراماً في ثلاثة أشهر! إليكم سرّها

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لها - الفنانة الأوسترالية كيسي دونوفان، الفائزة بجائزة أوستراليا آيدول عام 2004، فاجأت جمهورها بعدما خسرت 36 كيلوغراماً خلال ثلاثة أشهر تقريباً، وتحديداً خلال 15 أسبوعاً.

دونوفان عمرها الآن 30 عاماً لكنها عانت من الوزن الزائد لفترة طويلة. لذا، اتخذت قرار تخفيف الوزن بسرعة وأرادت اتباع طريقة رجيم سريعة جداً. رغبت دونوفان في التمتع بقوام رشيق وصحي، وتحسين صحتها الجسدية.

هكذا، خسرت دونوفان 36 كيلوغراماً من دون الحاجة إلى ممارسة التمارين الرياضية المكثفة في النادي الرياضي. التزمت فقط بحمية صارمة لتخفيف الوزن، بحيث امتنعت عن استهلاك الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، والتزمت في المقابل بنظام غذائي مرتكز على الأطعمة الصحية ذات الوحدات الحرارية المنخفضة. كما حرصت دونوفان على ممارسة رياضة المشي يومياً، لتسريع الأيض وحرق الدهون بسرعة وتحسين تدفق الدم في الجسم.

ونتيجة تضافر جهود دونوفان، نجحت النجمة الأوسترالية في تحقيق نتيجة مذهلة خلال وقت قياسي. فهل أنت مستعدة لتفعلي مثلها؟