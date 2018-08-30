السلطة قد لا تكون الحل لتخفيف الوزن ...بل على العكس!

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لها - نعتقد غالباً ان السلطة هي الحل لتخفيف الوزن وأن ما من طعام آخر ينافسها. لكن في الواقع قد لا تكون الحل بل على العكس. فعند السعي لتخفيف الوزن نقع غالباً في أخطاء عديدة من خلال تناول السلطة ظناً أنها وحدها كافية للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة. لذلك انخفيف الوزن لا يكفي اللجوء إلى السلطة بطريقة عشوائية، بل يجب معرفة الطريقة التي يتم تناولها فيها منعاً للوقوع في أخطاء عديدة:

1-احذري من الإكثار في الجبنة في السلطة: حتى في حال اعتماد أنواع الجبنة الأقل دسماً لا يمكن ان ننكر أنها تبقى غنية بالدهون ولا يمكن تناولها دون التفكير بكمية الدهون والوحدات الحرارية التي تقدمها لنا. لذلك يجب إضافتها بطريقة مدروسة.

2-تجنب الإكثار من الخبز المحمص فيها: صحيح أن الخبز المحمص الذي يضاف إلى السلطة يجعل مذاقها لذيذاً لكن في الوقت نفسه هو غني بالدهون والكسر. وبالتالي في حال السعي لتخفيف الوزن يجب عدم إضافتها إلى السلطة لأنها لن تساعد أبداً في هذه الحالة.

3-عدم إضافة الصلصة الجاهزة: تحتوي هذه الصلصات الجاهزة التي نضيفها إلى السلطة على معدلات مرتفعة من السكر والدهون والمواد الحافظة. فأي فائدة عندها من تناول السلطة بهذا الشكل؟ لذلك من الأفضل تحضير الصلصة دائماً في المنزل تجنباً للمكونات المضافة إلى الصلصات الجاهزة.

4-تجنب الدجاج البانيه: ليس صحيحاً ان الدجاج يعتبر صخي أكثر فعندما يكون مغمساً بالكعك غالباً ما يكون مقلياً مما يزيد كمية الدهون التي فيه. يبقى الدجاج المشوي الاختيار الأفضل دائماً.