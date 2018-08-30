مكوّنات صحية تغزو أطباق المطاعم

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في ظلّ زيادة حجم الوعي الصحّي والغذائي عند الأشخاص، بدأت مطاعم عديدة بتقديم أطباق مؤلّفة من مكوّنات صحّية كالـ«Kale»، والشمندر، والكينوا. هذه الوجبات مفيدة من مختلف الجوانب بما أنها لا تتمتع فقط بقيمة غذائية عالية، إنما أيضاً بمذاق لذيذ تصعب مقاومته.

إطّلعوا في ما يلي على أبرز المكوّنات الصحّية التي عرضها الخبراء أخيراً، والتي بدأت المطاعم والمقاهي باستخدامها:

الـ«Kale»

يحتوي نسبة مرتفعة من الألياف، وسعرات حرارية قليلة، ويخلو كلّياً من الدهون. يُعتبر الـ«Kale» من المكوّنات الأكثر شيوعاً في الأطباق الصحّية التي تقدّمها المطاعم. وبغضّ النظر عن قيمته الغذائية العالية جداً، فإنّ هذا النوع من الخضار الورقية الخضراء مليء بمضادات الأكسدة، ويملك خصائص مضادة للالتهاب. يمكن إضافته إلى المعكرونة أو الـ«Smoothies» أو السَلطات.

الكينوا

غنيّ بالبروتينات ومغذيات أساسية عديدة كالماغنيزيوم، والألياف، والفيتامينات B. ناهيك عن أنه مصدر جيّد لمضادات الأكسدة تُعرف بالفلافونويد، ويُعتبر بديلاً صحّياً للأرزّ.

بذور الشيا

تُعدّ مصدراً جيداً للأحماض الدهنية الأساسية الأوميغا 3، والألياف، ومضادات الأكسدة، والحديد، والكالسيوم. إنّ 28 غ من بذور الشيا، أو ملعقتين كبيرتين، تزوّد الجسم بـ5,6 غ من البروتينات. لذلك تُصنّف من بين الأطعمة الأكثر صحّية في الوجبات المتوافرة في المطاعم. يمكن إضافة هذه البذور إلى الـ«Smoothies» أو الشوفان أو اللبن.

المكسّرات

تنتمي إلى لائحة الدهون الجيّدة، وهي غنيّة أيضاً بالألياف والأوميغا 3. اللافت أنّ المكسرات تحتوي مركّبات «Sterols» النباتية التي تبيّن أنها تساعد على خفض مستويات الكولسترول في الجسم. فضلاً عن أنها مصدر جيّد للحامض الأميني «L-arginine» الذي يجعل جدران الشرايين أكثر مرونة وأقل عرضة لجلطات الدم التي تعوق تدفق الدم. يمكنكم الحصول على حفنة صغيرة من مختلف أنواع المكسرات النيئة، وتناولها كسناك صحّي بين الوجبات الرئيسية.

الفحم النشِط

يُعرف بالـ«Activated Charcoal»، وهو مكوّن طبيعي يساعد على طرد السموم من الجسم. إنه لا يؤدي دوراً في تنقية الجسم فقط، إنما يساهم أيضاً في تنظيف الجهاز الهضمي من خلال معالجة بعض مشكلاته كالنفخة والغازات، كذلك ثبُت أنه يعمل على محاربة علامات الشيخوخة. يُذكر أنّ المطاعم الصحّية تستخدم الفحم النشِط في تحضير مشروباتها الصحّية، وأيضاً في الخبز لابتكار ساندويشات وبرغر مميّزة.

الشمندر

يحتوي مغذيات قيّمة قد تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، ومكافحة السرطان والالتهاب، وتعزيز القدرة على التحمّل، ودعم التخلّص من سموم الجسم. الشمندر مصدر مُذهل للحديد، لكن يتمّ غالباً تجاهله بسبب مذاقه الغريب الذي لا يُرضي الجميع. يمكن إضافته إلى السَلطات أو الـ«Smoothies».