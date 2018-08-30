مرض يُهاجم الأطفال أواخر الصيف

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حذّرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من أنّ مرض "اليد والقدم والفم" يهاجم الأطفال الصغار الأقلّ من 10 سنوات، بصفة خاصة في أواخر فصل الصيف وخلال الخريف.

ومرض اليد والقدم والفم هو مرض فيروسي تسبّبه الفيروسات المعوية، ينتشر عن طريق التلامس المباشر مع اللعاب أو المخاط أو البراز.

وتتمثل أعراضه في الحُمّى، وآلام الحلق، والطفح الجلدي على اليد والقدم والفم، إضافةً إلى فقدان الشهية.

ولا يُعدّ هذا المرض خطيراً في الغالب، على رغم كونه مزعجاً ومؤلماً، حيث إنه عادة ما يزول من تلقاء نفسه. ويمكن الوقاية من المرض بغسل اليدين جيداً وبانتظام، حيث أنّ اليد تؤدي دوراً كبيراً في الإصابة بمرض اليد والقدم والفم.