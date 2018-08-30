تمارين رياضية مبتكرة تحرق 1500 حريرة خلال 45 دقيقة

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تمثل ممارسة التمارين الرياضية بالنسبة للكثيرين، مجرد متعة وإمضاء للوقت، إلا أن فوائد الرياضة تتعدى ذلك بكثير، اذ يعد فقدان الوزن من أهم الفوائد الصحية لممارسة الرياضة.

وقد برز مؤخراً توجه جديد في ممارسة التمارين الرياضية، يعتمد على الحركات الرشيقة، ويساهم في إحراق أكبر عدد ممكن من السعرات الحرارية.

ويعتبر تمرين كانغو جامبس، أحد أكثر التمارين الرياضية التي تساهم في حماية القلب والأوعية الدموية، وتحرق أكبر عدد من السعرات الحرارية خلال 45 دقيقة. وتشمل تمارين كانغو جيمبس، الرقص والركض والقفز أثناء الاستماع إلى مزيج من عدة أنواع من الموسيقى.

ويقول مبتكرو هذا النوع من التمارين، بأنها تحرق ما يصل إلى 1500 سعرة حرارية خلال كل جلسة. ويتم ممارسة تمارين كانغو جامبس التي صممها مجموعة من أخصائيي العلاج الطبيعي في كندا، باستخدام أحذية تشبه الأحذية المستخدمة في التزلج.

وتعتمد التمارين في مجملها على القفز صعوداً وهبوطاً، ما يتيح حرق كميات إضافية من السعرات الحرارية، وتنشط العضلات الأساسية.

وبحسب الخبراء، فإن الأشخاص الذين يمارسون هذه التمارين، يتمتعون بقدرة على العمل لفترة أطول، والنوم بشكل أفضل، ويقل لديهم التوتر إلى حد بعيد.

وبحسب سيتفاني نيوبورث، إحدى مبتكرات التمارين الرياضية: " هذه التمارين مصممة لجميع مستويات اللياقة البدنية، وتعتمد على القفز والحركة الرشيقة، وخاصة بوجود الأحذية السلسة. نحن متحمسون لمساعدة الأشخاص في البحث واكتشاف أنشطة جديدة ومفيدة".

ونصحت سيتفاني بممارسة رياضة القفز بالحبل، لأنها تحسن اللياقة البدنية بشكل عام وصحة القلب والأوعية الدموية، وفق ما ورد في صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.