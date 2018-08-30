كل ما عليك معرفته حول حميات "الديتوكس"

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نشر موقع "ستب تو هيلث" الأمريكي تقريرا، تحدث فيه عن أهمية اتباع حميات للتخلص من السموم الموجودة في الكبد، حتى يعمل الكبد بطريقة أفضل، ويصبح أقل عرضة للأمراض. ويعمد كل من يتبع "حمية التخلص من سموم الكبد" إلى تناول بعض الأطعمة سهلة الهضم؛ من أجل أن يستعيد الكبد نشاطه الطبيعي.

وقال الموقع، في تقريره، إن هذه الحمية تعدّ مؤقتة، ويجب عدم اتباعها لفترات طويلة، وذلك لأنها لا تتعلق بإنقاص الوزن، وإنما حمية قاسية وليست متوازنة. وغالبا ما يوصى باتباع هذه الحمية للأشخاص الذين يتناولون الطعام بشراهة أو كميات كبيرة من الكحول. فضلا عن ذلك، فهي تساعد على التخلص من دهون الكبد وتنظيم وظائفه.

وأضاف الموقع أن الكبد يعد أحد أهم أعضاء الجسم، والمسؤول عن صحة الإنسان، ويرجع ذلك إلى أنه يساهم في عملية هضم الدهون وعملية التمثيل الغذائي، وكذلك إفراز بعض الهرمونات. وفوق ذلك، يعدّ الكبد مسؤولا عن تنقية الدم من السموم. ويلعب الكبد دورا بارزا أيضا في تركيب البروتينات، وكذلك في تخزين الفيتامينات الأساسية. كما أنه مسؤول عن إنتاج الكولسترول، ويساهم في تنظيم عمل جهاز المناعة.

وتتراكم السموم باستمرار في الكبد، ويتسبب ذلك في عدم استقرار صحة الإنسان، نتيجة أنه لا يعمل بشكل جيد. وبالتالي، قد يتطور الأمر إلى اضطرابات في وظائف الكبد، وقد يؤدي في النهاية إلى التهاب كبدي. وتهدف حمية التخلص من سموم الكبد إلى تناول أطعمة تحتوي على سعرات حرارية قليلة لاستعادة حيوية الكبد، بعد أن أضرت السموم بأنشطته.

وأفاد الموقع بأنه يجب عدم الاستمرار في تلك الحمية أكثر من 5 أيام؛ لأنها تعتمد على عدم تناول عناصر غذائية هامة وأساسية. ويعدّ أفضل وقت لبداية هذه الحمية هو أن تبدأ مع حمية أخرى لإنقاص الوزن. والسبب في ذلك أنه عندما يقل الضغط على الكبد، تسير عملية التمثيل الغذائي بصورة أفضل. كما يوصى باتباع تلك الحمية في حال كان الشخص يعاني من بعض الأعراض، مثل عسر الهضم والالتهاب والصداع المتكرر.

ومن أصناف الطعام المسموح بتناولها، الفواكه والخضراوات الطازجة، وكذلك الأعشاب والتوابل، والبذور والمكسرات، وكافة أنواع الحبوب، والدهون الصحية، على غرار الموجودة في زيت الزيتون والأفوكادو وأسماك المياه الباردة. بالإضافة إلى القمح الأسود والبرغل والبقوليات بأنواعها، مثل الفول والعدس والحمص.

وأكد الموقع أن هناك بعض الأطعمة المحظور تناولها أثناء اتباع حمية التخلص من سموم الكبد، ومن بين تلك الأطعمة اللحوم الحمراء، والزبد والسمن، واللحوم الباردة والمصنعة، وكذلك الزيوت المعالجة مثل زيت النخيل وزيت فول الصويا، والأطعمة المقلية الجاهزة.

فضلا عن منتجات الألبان كاملة الدسم، والقهوة أو أي مشروب آخر يحتوي على مادة الكافيين، المشروبات الغازية، والوجبات السريعة، على غرار البيتزا والهامبورجر والهوت دوغ. علاوة على ذلك، غير مسموح بتناول المخبوزات والمعجنات الجاهزة، والمعلبات المجمدة الجاهزة، والحلويات والسكر المكرر، والمشروبات الكحولية.

وأورد الموقع أنه يفضل اتباع حمية متوازنة بعض الشيء، والتي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون، وعلى سعرات حرارية أقل، من أجل إراحة الكبد قليلا من الإرهاق الذي تسببه السموم. كما يوصى بأن يتم دمج تلك الحمية مع حمية إنقاص الوزن على الأقل ثلاث مرات في السنة. ويمكن اتباع الحميات التالية لمدة خمسة أيام، والذي سيساعدك على التخلص من سموم الكبد، وفي الوقت ذاته، إنقاص الوزن. ويجب ألا تزيد الحمية عن خمسة أيام؛ حتى لا تأتي بنتائج عكسية.

وذكر الموقع أنه، في الصباح الباكر، يمكن تناول كوب من الماء الدافئ بالليمون أو الخرشوف المنقوع أو عصير الليمون مع زيت الزيتون البكر الممتاز. وفي وجبة الإفطار، يمكن تناول شاي البابونج مع الليمون والخبز المصنوع من بالكامل من القمح، بالإضافة إلى ثمرة الأفوكادو والبذور.

أو تناول حليب اللوز مع عجة السبانخ والفاكهة الموسمية الطازجة، أو الشوفان المغلي مع الزبيب والقرفة، أو عصير البرتقال مع ثمرة بابايا وشطيرة نباتية، أو يمكن تناول حليب النبات مع عصير منعش، بالإضافة إلى ثمرة موز وتفاحة خضراء وكوب من الشاي الأخضر.

وتابع الموقع بأنه، في منتصف النهار، يمكن تناول كوب من الشاي الأخضر أو شاي الأعشاب، مع حفنة من المكسرات، المنقوعة في الماء طوال الليل، وثمرة بابايا أو تفاحة. أما في وجبة الغداء، يمكن تناول حساء الخضار مع الأرز البني والخرشوف المشوي، أو سلطة بالفجل والبصل والجزر والفاكهة، أو تناول وجبة من صدر الديك الرومي مع سلطة الخرشوف المضاف إليها زيت الزيتون البكر الممتاز، مع الخبز المصنوع بالكامل من القمح وكوب من الشاي الأخضر.

أو يمكن تناول العدس مع الأرز البني، ووجبة من السلمون وتفاحة خضراء، أو تناول حساء الخضار مضافا إليه الجرجير والخس والجزر والأفوكادو. وبالنسبة للوجبات الخفيفة البينية، يمكن تناول ثمرة فاكهة، أو حفنة من اللوز الخام غير المملح، أو شريحة من الأناناس الطازج وكوب من الشاي الأخضر.

وأشار الموقع إلى أن العشاء يمكن أن يكون سلطة خضراء مضافا إليها زيت الزيتون البكر الممتاز، مع وجبة من السمك الأبيض وشريحة من الأناناس، أو تناول حساء اليقطين مع الأعشاب البحرية والأرز البني وشاي زهرة الليمون، أو حساء الجزر مع الأرز البني وشاي تيدوكس. أو تناول الأرز البني مع الخضار المطهي والدجاج المشوي، أو تناول السلطة الخضراء مع وجبة من سمك التونة والشاي الأخضر. مع الوضع في الاعتبار أن أي شخص يعاني من أي أمراض أو أعراض كبدية أو يخضع لأي علاج، فعليه استشارة الطبيب قبل بداية الحمية الغذائية.

وفي الختام، قال الموقع إنه في حال كنت تعاني من الانتفاخ في المعدة أو عسر الهضم أو تعاني من جفاف البشرة أو أي نوع من الحساسية، فكل ذلك يدل على أن نسبة السموم الموجودة في الكبد عالية، وبالتالي، عليك اتباع حمية للتخلص من هذه السموم.