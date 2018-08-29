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العلماء يكشفون عن خطرٍ قاتلٍ جديد للمشاوي

29
AUGUST
2018
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إتّضح أن استخدام الفحم في الطهي مع كل عقد جديد يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
 
وبحسب موقع "كومسومولسكايا برافدا"، إن علماء بريطانيين اكتشفوا أن اللحم المشوي على الفحم يسمم جسم الإنسان، ويوجد خطر الإضرار بنظام القلب والأوعية الدموية بعد طهي الطعام.
 
ووصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد أن درسوا اللحوم المشوية على الفحم. وأجروا الدراسة على أكثر من 300 ألف شخصا من سكان من مختلف المناطق الصينية بعمر يتراوح بين 30 و79.
 
وتبين أن استخدام الفحم في الطهي مع كل عقد جديد يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 3%.  و12% من الأشخاص الذين استخدموا الحطب والفحم لمدة 30 عاما تقريبا غالبا كانوا يموتون بسبب أمراض القلب.
 
ونتيجة لذلك، قال العلماء إن على الناس استخدام الغاز أو الكهرباء لطهي الطعام بدلاً من الوقود الصلب.
اللواء
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