الخُثار الوريديّ العميق Deep Venous Thrombosis : الأسباب والوقاية (د. حنينا أبي نادر)

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الخُثار الوريديّ العميق (DVT) هو عبارة عن إنصمام خُثاريّ وريديّ ، وحالات الوفاة التي تنتج عن الانصمام الرّئويّ الجسيم (PE) تصل إلى 300 ألف حالة سنويًا في الولايات المتحدة.

يُعتبر الاستسقاء العلامة الأكثر تحديدًا لهذه الحالة المَرَضيّة ، بالإضافة إلى ألم الساق ، والحرارة ، والإيلام ، وتبدُّل لون البشرة في بعض الحالات .

ويُمكن أن تنطوي الأسباب على حالة من الرّكود في تدفّق الدّم أو سائل آخر في الجسم ، أو على إصابة بِطانيّة ، أو على فرط الخُثوريّة .

أما الأسباب الأخرى مثل أخذ الأدوية (حبوب منع الحمل الفمويّة OCP) ، والعلاج الكيميائيّ ، ونقص الإنزيم ، والتهاب الهَلَل ، وداء الأمعاء الالتهابيّ ، تؤدّي دورًا أيضًا في هذا الإطار . ويُعتبر الفحص السريريّ واختبار الـ "دي دايمر"D-Dimer وتخطيط صدى القلب الدوبلري مهمّين لتشخيص الحالة في العيادة .

إذًا ، من المهمّ أن نتجنّب مُسبّبات هذه الحالة المَرَضيّة وأن نمضي قدمًا .

وتُعطى أدوية منع تخثُّر الدّم الوقائيّ مثل في حالة المرضى الذين هم عُرضةً للإصابة بالحالة المَرَضيّة أكثر من غيرهم (مثلاً بعد الخضوع لعمليّة جراحيّة) . وتجدر الإشارة إلى أنّ العلاج المُبكر مهمٌّ ولكنّ بعض الأشخاص ، للأسف ، سيظلّون يعانون من خطر الإصابة بتخثُّرٍ جديدٍ.