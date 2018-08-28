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الركض لا يُخلّصك من السيلوليت.. وهكذا تقضين عليه!

28
AUGUST
2018
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تبيّن أن الركض بلا جدوى ولا يُفيد من الناحية العملية للتخلّص من مشكلة السيلوليت. وأكّد باحثون أن تلك الطريقة التي تنطوي على نوعية التمارين التي تُعرف بتمارين الكارديو ليست بالوسيلة الفعّالة التي يُمكن أن تعتمد عليها السيدات كما كانوا يظنون سابقًا.

ولفت الباحثون أيضًا إلى أن السيلوليت يُمكن أن يُصيب السيدات بمختلف مستويات لياقتهن البدنية وبمختلف أشكال أجسامهن، فضلاً عن أن ما يقرب من 90 % من السيدات يتعرضن لتلك المشكلة في إحدى مراحل حياتهن، وما يجب معرفته هو أن السيلوليت ليست دهونًا زائدةً، وبالتالي فإن حرق الدهون لن يكون فعّالاً في القضاء عليه.


ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن الدكتور روبين غميريك ، مؤسّس مركز تجميل البشرة والليزر التابع ل‍ جامعة كولومبيا ، قوله "بينما قد يكون لدى البعض استعداد وراثي، فإنه من الممكن تعديل طريقة عمل الجينات باختيارات نمط الحياة".

ونصح أطباء وباحثون ببعض النقاط التي تُساعد في القضاء على السيلوليت، وهي:

- تجنُّب التوتر والحدُّ من الإجهاد.
- ضبطُ النظام الغذائي، تقليل السكر والكحول والأطعمة المصنّعة، والإكثار من الخضروات المورقة والحفاظ على مستوى معدل من الدهون المشبعة في نفس الوقت.
- تجربةُ تدريبات الوزن أو تمارين وزن الجسم بغية تحسين الدورة الدموية وخفض الدهون.
- الاهتمامُ بتدليك الجسم بما يُساعد على تدفق الدم بشكل صحي.
- اتباعُ بعض التغييرات التي تُعنى بتعزيز نمط الحياة الصحي.

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