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إليك طرق خسارة الوزن سريعاً من دون رياضة

28
AUGUST
2018
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لها - من المؤكد أنك تبحثين عن طرق خسارة الوزن سريعاً من دون جهود زائدة. إذ ليس سهلاً التخلص من تلك الكيلوغرامات الزائدة أحياناً من دون التقيد بحمية صارمة. أما طرق خسارة الوزن سريعاً الشائعة فتبدو غالباً غير فاعلة وسرعان ما نعود ونكتسب الكيلوغرامات التي خسرناها باتباعها.
 
إليك طرق خسارة الوزن المناسبة التي يمكن اتباعها في المدى البعيد دون خطر اكتساب الوزن مجدداً:
 
-امضغي الطعام جيداً : فعند مضغ الطعام ببطء تقل كمية الطعام التي تتناولينها، لأن الدماغ يحتاج إلى وقت أطول لإدراك الإحساس بالشبع. فبهذه الطريقة تشعرين بالشبع والامتلاء، وتتناولين كميات أصغر حجماً. وقد تبين في إحدى الدراسات أن الاشخاص الذين ياكلون بسرعة هم أكثر عرضة لزيادة الوزن.
 
-اعتمدي أطباقاً أصغر حجماً: قد تساهم زيادة أحجام الاطباق المعتمدة اليوم في رفع احتمال زيادة الوزن. فالطبق الأكبر حجماً يدعوك إلى زيادة كمية الطعام التي فيه لاعتبارك تجدينها قليلة. على الاقل، يمكن أن تعتمدي الطبق الأكبر حجماً للأطعمة الصحية التي تتناولينها، وذاك الأصغر حجماً لتلك غير الصحية.
 
-أكثري من تناول البروتينات: تساعد البروتينات على تأمين الإحساس بالشبع والحد من الشهية، ما يساعدك على تناول كميات أقل من الطعام، وبشكل خاص في وجبة الفطور ينصح بأن تركزي على تناول البروتينات.
 
-لا تضعي الاطعمة غير الصحية في متناول يدك: لأن ذلك يجعلك أكثر ميلاً إلى اللجوء إليها في أي وقت من الأوقات، ما يجعلك أكثر عرضة لزيادة الوزن. تجنبي هذه العادة لتخفيف الوزن بوقت أسرع.
 
-ركزي على الاطعمة الغنية بالألياف: فهي تؤمن الاحساس بالشبع لوقت أطول.
 
-لا تأكلي أثناء استعمال الأجهزة الالكترونية: ففي هذه الحالة تميلين إلى تناول كميات زائدة من دون إدراك ذلك.
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