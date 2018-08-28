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من أجل صحة أفضل.. دائماً تناول الأحمر!

28
AUGUST
2018
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من المعروف أن الأطعمة ذات اللون الأحمر هي من أفضل الأطعمة المكدسة بالعناصر الغذائية المفيدة. فالخضراوات والفواكه ذات اللون الأحمر تساعد في تحويل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون إلى طاقة يستهلكها الجسم. كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة الصديقة للقلب مثل "أنثوسيانين" و"ليكوبين" و"فلافونويد" و"ريسفيراترول".
 
 
وبحسب تقرير نشره موقع "بولدسكاي"، فإن هذه الأنواع من مضادات الأكسدة لديها القدرة على مقاومة أمراض القلب وسرطان البروستاتا، كما أنها تقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، وكذلك تحسن البصر وتخفض ضغط الدم العالي وتقلل الالتهابات بالجسم.
 
 
وهناك العديد من الفواكه الحمراء ومنها:
التوت البري الأحمر
الرمان
توت العليق الأحمر
الكرز
البرتقال الأحمر
الفراولة
البطيخ
التفاح الأحمر
العنب الأحمر
الغريب فروت الأحمر
الطماطم
البرقوق
الكمثرى الحمراء
 
 
أما الخضراوات ذات اللون الأحمر فتشمل:
الفليفلة الحمراء
الفاصوليا الحمراء
الفليفلة الحمراء الحريفة
البصل الأحمر
البطاطا الحمراء
الشمندر
الفجل الأحمر
الكرنب الأحمر
 
 
والأطعمة ذات اللون الأحمر تكون قليلة الصوديوم وقليلة السعرات الحرارية، كما أنها مصدر جيد بمادة الـ"ليكوبين" التي تُكسبها هذا اللون الأحمر. الـ"ليكوبين" يحمي من عدة أنواع من السرطانات ومنها سرطان الرئة والثدي والجلد والقولون والمريء.
 
 
هذا بالإضافة إلى احتواء هذه الأطعمة على العديد من الفيتامينات والألياف والمعادن.
 
فحين نتحدث عن الفواكه والخضراوات الحمراء، فإننا بالفعل نتحدث عن صيدلية متنقلة تمدنا بكل ما يحتاجه الجسم من أسلحة لمقاومة الأمراض.
 
 
لذا يجب الحرص على إدراج هذه الأنواع التي ذكرناها إلى وجباتنا بصفة يومية، إما في صورتها الخام أو بإضافتها إلى أغذية أخرى، أو عن طريق تناولها كحساء أو كعصير مخفوق أو بإضافتها إلى أطباق السلاطة.
 
فمن أجل صحة أفضل اعتمد في وجباتك على الأحمر.
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