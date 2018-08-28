living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العلم يتوصل للحل السحري.. حبة تخفض الوزن بأمان

28
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وصفت عدد من الوكالات البريطانية حبة دواء لتخسيس الوزن بـ"السحرية"، بعد أن أظهرت دراسات مؤخرا أنها قد تكون "الأفضل" و"الأسلم" بين كل حبوب التخسيس السابقة.
وقال باحثون إن حبوب "لوركاسيرين" هي أول حبوب لتخسيس الوزن التي تعد "آمنة بالكامل" بالنسبة لصحة القلب على المدى البعيد، حسب ما نشر موقع "سكاي نيوز".
 
وتعمل حبوب "لوركاسيرين" المانعة للشهية عن طريق تحفيز المواد الكيميائية في الدماغ للحث على الشعور بالشبع، وتؤخذ مرتين يوميا.
 
وقال باحثون أنهم أجروا اختبارات على 12 ألف شخص مصاب بالسمنة أو السمنة الزائدة، تم إعطائهم الحبوب على مدى سنوات.
 
وأظهرت الدراسة التي أجراها الباحثون أن المشاركين فقدوا ما معدله 4 كيلوغرامات في 3 أعوام، ولم تظهر عليهم أي آثار جانبية على القلب.
 
وسبق لدراسات سابقة أن أظهرت أن لحبوب التخسيس الأخرى آثار جانبية، لاسيما على صحة القلب في المدى الطويل، كما قد يؤثر بعضها على الصحة العقلية، وهو الأمر الذي لم تظهره الدراسات بالنسبة لحبوب "لوركاسيرين".
 
وقالت عضو المنتدى البريطاني للبدانة، تام فراي: "هذا الدواء يعد الكأس السحرية الذي كان يشغل تفكير الأخصائيين منذ فترة طويلة".
 
وأضافت: "التغيير في نمط الحياة يجب أن يكون جزءا أساسيا من التغيير"، في إشارة إلى أن الحبوب وحدها لن تكون كافية للوصول إلى الرشاقة.
 
الحبوب "السحرية"، كما وصفتها الصحافة الإنجليزية، قد تكون مفيدة جدا في رحلة إنزال الوزن، ولكنها لن تأتي بثمن بخس، حيث يتراوح سعر الحبوب شهريا ما بين 220 و290 دولار.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout