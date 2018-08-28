living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما هي فترة النوم المثالية من وجهة نظر الاطباء؟!

28
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حدد خبراء الجمعية الأوروبية لأطباء القلب الفترة النموذجية للنوم، من خلال دراسة العلاقة بين طول فترة النوم وتطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويفيد الدكتور إيبايمينونداس فونتاس، معد هذه الدراسة على الموقع الرسمي للجمعية، بأن معلومات الطب حاليا قليلة بشأن تأثير النوم في القلب والأوعية الدموية.

وتم خلال هذه الدراسة تحليل معطيات ونتائج 11 دراسة علمية شملت أكثر من مليون شخص بالغ، لم تكن لهم مشكلات صحية قلبية سابقا. وقسم العلماء هذه البيانات إلى ثلاث مجموعات: الأولى كانت فترة نوم أفرادها أكثر من 8 ساعات في اليوم، الثانية أقل من ست ساعات، والمجموعة الثالثة تراوحت فترة نوم أفرادها بين 6 و8 ساعات.

واكتشف الباحثون في نهاية الدراسة، التي تابعت المشاركين 9.5 سنة، أن النوم أقل من 6 ساعات في اليوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطة الدماغية بنسبة 11%، في حين يزداد هذا الخطر بنسبة 33% لدى الذين ينامون أكثر من 8 ساعات.

أي أن قلة النوم وزيادته تزيدان بدرجات مختلفة من خطر الإصابة والموت بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويشير فونتاس إلى أنه من غير المحتمل أن تسبب فترات النوم القصيرة أضرارا للجسم. ولكن في نتيجة التجارب، تراكمت أدلة كثيرة تشير إلى ضرورة تجنب إطالة فترة النوم. مشيرا إلى أن فترة النوم الصحيحة جزء مهم من نمط الحياة الصحي.

وكان علماء جامعة كيل قد أثبتوا أن النوم أكثر من 8 ساعات في اليوم يؤثر سلبا في الحالة النفسية للشخص.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout