إضافة هذا المكوّن إلى قهوتك تجعلك تخسرين الوزن... وإليك السبب

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لها - لا شكّ في أنّك تحرصين على تناول كوب القهوة الصباحي اللذيذ. فهو يمنحك الشعور بالحيوية والنشاط.

إذاً، اعلمي أيضاً أنّه يساعدك على خسارة الوزن، شرط أن تضيفي إليه مكوناً في متناول يدك.

ولهذه الغاية لا تترددي في مزج رشة من بودرة القرفة مع قهوتك. فهي تؤمن الاستقرار لمستوى الأنسولين لديك، وتمنع شعورك بالرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

كما أنها تحد من ميلك إلى أكل السكاكر والحلويات ومن زيادة وزنك. كذلك تساعد القرفة، بحسب دراسة أجراها الطبيب الأميركي جوش أكس، على مدّ الجسم بالفيتامينات والمغذيات.

والسبب أن كل ملعقة طعام منها تحتوي على 4 غرامات من الألياف وعلى 68% من حاجة الجسم إلى المنغنيز، وعلى 8% من حصته اليومية من الكالسيوم، و4% من الحديد، و3% من الفيتامين K.