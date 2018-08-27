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احذري.. الاكتئاب يؤثر على صحة طفلك

27
AUGUST
2018
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تشير دراسة جديدة إلى أن الأطفال الذين لديهم أمهات مكتئبات قد ينتهي بهم المطاف بالإصابة بخلل في رد الفعل المناعي في أجسامهم، وبزيادة احتمالات الإصابة باضطرابات نفسية.
 
وكتب الباحثون في دورية (الاكتئاب والقلق) أن اكتئاب الأم قد يكون له تأثير ملحوظ على طريقة عمل أدمغة الأطفال.
 
من جانبها، قالت كبيرة الباحثين في الدراسة، روث فيلدمان، إنه "إذا نشأت مع أم مكتئبة إكلينيكيا تتأثر سلباً قدرات جسدك على التعامل مع التوتر وكذلك نظام المناعة"، مضيفة: "يحدث ذلك حتى إذا كانت أسرتك في وضع اجتماعي اقتصادي منخفض المخاطر وبوجود الوالدين وعدم وجود مشكلات مثل الفقر أو الأمراض العضوية".
 
وصرحت فيلدمان لرويترز هيلث عبر البريد الإلكتروني أن هذا التأثير الجسماني قد يؤدي بدوره إلى مشكلات نفسية، موضحة أن "برمجة نفسية الطفل على التفاعل مع مستوى عال من الضغوط يمهد الطريق لحالة نفسية هشة".
 
وتابعت فيلدمان وفريقها 125 رضيعاً حديثي الولادة حتى أصبحوا في العاشرة من عمرهم. وعندما بلغ الرضع ستة أشهر من العمر، طلب الباحثون من الأمهات ملء استمارة استبيان تسأل عن معدلات الاكتئاب والقلق. ثم عادوا للتواصل مع تلك الأسر عندما بلغ الأطفال السادسة من العمر.
 
وعندما بلغ الأطفال الذين شملتهم الدراسة سن العاشرة، قاس الباحثون معدلات هرمون كورتيزول الذي يشير إلى معدلات التوتر ومؤشرات على عمل الجهاز المناعي، ومن بينها معدل الجلوبولين المناعي الإفرازي في الأمهات والأطفال.
 
كذلك رصدوا الطريقة التي يتفاعل بها الأطفال مع أمهاتهم لمعرفة إذا ما كانوا يعانون من أي أعراض تنم عن اضطرابات سلوكية. وأجريت مقابلات مع الأمهات وأطفالهن لتشخيص الإصابة بالاضطرابات النفسية.
 
وخلص الفريق إلى أن الأمهات المكتئبات لديهن معدلات أعلى من الكورتيزول والجلوبولين المناعي الإفرازي، كما كانت تصرفاتهن مع أطفالهن سلبية. وظهرت لدى أطفالهن ذات النتيجة.
 
من جهتها، قالت رئيسة قسم الطب النفسي في مستشفى تابع لمركز بيتسبرغ الطبي، بريا جوبالان، التي لم تشارك في الدراسة، إن ذلك يوضح تأثير اكتئاب الأم على الطفل وهو يكبر، وبالتالي يوضح لنا أهمية تلقي الأمهات للعلاج.
 
ولفتت جوبالان إلى أن "مثل تلك الدراسات تمنحني مزيداً من المعلومات لتساعدني في شرح أهمية علاج الأمهات المكتئبات".
Reuters
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