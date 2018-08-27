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"تريهالوز" يبشر بالوقاية من السكري وأمراض أخرى

27
AUGUST
2018
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كشفت دراسة طبية حديثة، أن سكرا طبيعيا يعرف بـ "تريهالوز" يستطيع وقاية الجسم من داء السكري من النوع الثاني وأمراض أخرى خطيرة، لكن عددا من البحوث قللت من شأن المادة المثيرة للجدل.
وبحسب الدراسة التي نشرتها الجمعية الأميركية للتحقيق الإكلينيكي، فإن السكر الطبيعي يقوم بوقف الغليكوز من الكبد كما يؤدي إلى تحفيز جين يرفع حساسية الأنسولين.
 
ويساعد سكر "تريهالوز" على تحفيز جين يسمى بـ"أوليكس 3" كما يرفع عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم وهو ما يخفض الكولسترول ويقلل احتمال مراكمة الوزن والإصابة بالسمنة وما تجلبه من متاعب صحية.
 
وأجرى الباحثون اختبارات على فئران تجارب في المختبر فوجدوا أن التمثيل الغذائي الجسم قد تحسن بصورة لافتة كما تحسنت وظائف الكبد لدى الحيوانات.
 
وكشفت النتائج أن الفئران التي قدم لها السكر في مياه الشرب لم تحصل لديها أمراض مرتبطة بعملية التمثيل الغذائي "الميتابوليزم".
 
ويقول العلماء إنهم اما زالوا في حاجة إلى دراسات إضافية قبل التأكد من جدوى استخدام السكر الطبيعي في أدوية لعلاج عدد من الأمراض المرتبطة بالوزن.
 
وفي حال تحققت فائدة هذا السكر، فإنه سيكون بوسع الناس أن يأكلوا كميات أكبر من الطعام دون أن يخشوا تبعات السلوك الغذائي المسرف.
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