living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اكتشاف كيفية تحويل زمرتي الدم A وB إلى O!

27
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يقول علماء إنهم ربما حددوا بكتيريا الأمعاء التي يمكنها تحويل زمرتي الدم A وB إلى الزمرة O، التي يرتفع الطلب عليها في حالات الطوارئ الطبية والكوارث الطبيعية.

ويُعرف الأشخاص الذين يملكون زمرة الدم O- بأنهم "متبرعون عالميون"، ما يعني أنهم يستطيعون التبرع بالدم لأي شخص يملك أي نوع من زمر الدم.

ولكن مع وجود 6.6% فقط من سكان الولايات المتحدة ممن يحملون زمرة الدم O-، وتبرع أقل من 10% من السكان بالدم، فإن بنوك الدم غالبا ما تعاني من نقص شديد.

إلا أن العلماء في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، يقولون إنهم اكتشفوا إنزيما موجودا في الأمعاء البشرية، يمكن أن يحول أنواعا أخرى من زمر الدم إلى O-، ما يضع نهاية لمشكلة نقص الدم في حالات الطوارئ.
ونحن نعلم بوجود 4 زمر دم رئيسية: A وB وO وAB، ويتم تمييز كل منها عن طريق السكريات المعروفة باسم المستضدات، والتي تسبب إنتاج الجهاز المناعي للأجسام المضادة.

وفي كل مجموعة، هناك بروتين يسمى عامل Rh، وهو إما إيجابي أو سلبي، ما يؤدي إلى 8 أنواع من الدم. وتمنح زمرة الدم O، وعلى وجه التحديد O-، مالكها لقب "المانح العالمي"، لأنها تفتقر إلى مستضدات A وB.

ولهذا السبب، يقول الدكتور ستيفن ويزر، الأستاذ في قسم الكيمياء بجامعة كولوكبيا البريطانية، إن العلماء يحاولون إيجاد طريقة لتعديل الدم المتغير عن طريق الإنزيمات.
ولمعرفة أفضل الإنزيمات المرشحة، استخدم الدكتور ويزر وزميله في UBC، تقنية تسمى metagenomics، وهي دراسة المواد الوراثية للمجتمعات الميكروبية الموجودة في العينات البيئية.

وركز العلماء على الميكروبات الموجودة في الأمعاء البشرية، التي تتمثل مهمتها في تحطيم السكريات. ومن هناك، تم إدخال الميكروبات إلى سلالات E coli، لتحديد الجينات التي ترمز للإنزيمات المحطمة للسكر.
ووجدوا مرشحا في الإنزيمات يزيل السكريات من mucins، وهي بروتينات تبطن جدار الأمعاء.

وبعد ذلك، اختبروا فعالية الإنزيمات عند إزالة المستضدات من زمرتي الدم A وB، كما تبين لهم أنها أكثر فعالية بنسبة 30% من الإنزيمات السابقة التي تم اختبارها.

وقال ويزر إنه يجب اختبار الإنزيمات على نطاق أوسع، حتى يتمكن من بدء التجارب السريرية.

وقدم العلماء النتائج الأخيرة في الاجتماع والمعرض الوطني للجمعية الكيميائية الأمريكية في بوسطن، ماساتشوستس، يوم الثلاثاء 21 أغسطس.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout