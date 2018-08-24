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احذري خطر هذه الأنواع من الفاكهة

24
AUGUST
2018
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لها - رغم فوائدها الكثيرة، ثمة سيئات لبعض أنواع الفاكهة لا بد من معرفتها لتجنبها قدر الإمكان. قد لا يعني ذلك أنه يجب الامتناع تماماً عن تناول أنواع الفاكهة هذه، إنما يجب تناولها باعتدال أو الحرص في تناولها بطريقة معينة:
 
1- الليمون الحامض: على الرغم من فوائده الكثيرة وغناه بالفيتامين C،  إلا أن تناوله يومياً يؤذي مينا الأسنان كونه من الحمضيات. كما أن يؤذي المعدة،  خصوصاً بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون مشكلات فيها. إضافة إلى ذلك، فإن الإكثار من تناوله يزيد من خطر التعرض لتقرحات في الفم.
 
2- الجريب فروت: ثمة خطر في تناوله مع أدوية معينة لاعتباره يتفاعل بشكل ضار مع بعض الأدوية. وتكمن المشكلة في أن تفاعله هذا لا يعني أنه يحد من فاعلية الأدوية، إنما الأسوأ أنه يزيد من حدة آثارها السلبية. أما هذه الأدوية فهي بعض تلك التي توصف للكوليسترول، وتلك المضادة للاكتئاب، وإحد الأدوية التي توصف في حال الإصابة بسرطان الثدي.
 
3- فاكهة النجمة: تبدو هذه الفاكهة الجميلة الشكل خطرة للأشخاص الذين يعانون قصوراً في الكلى. فهي تزيد مشاكلهم سوءاً. حتى أن الاشخاص الذين لا يعانون أي مشكلة قد يواجهون ضررها هذا. لذلك يجب عدم الإكثار من تناولها بمعدل لا يزيد عن حبة كل 3 أيام.
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