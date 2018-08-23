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بشرى سارة لمحبي الأكل في وقت متاخر ليلا

23
AUGUST
2018
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لطالما اعتقد الكثيرون بأن أحد أسباب البدانة هو الأكل في وقت متأخر من الليل، إلا أن دراسة نشرتها صحيفة " The Guardian" البريطانية أثبتت بأن النوم المتقطع هو أحد أسباب البدانة و ليس الأكل.

قال جوناثان سيدرنايس، الباحث في جامعة أوبسال السويدية و القائم على هذا البحث، إن النوم لا يحافظ على الطاقة فقط، بل يشتمل على العديد من الوظائف الأخرى.

وبأن قلة النوم تعطل الهرمونات التي تتحكم في الشهية والشعور بالشبع.

كما أن الذين ينامون أقل لديهم مزيد من الوقت لتناول الطعام، بالإضافة لقدرة أقل على ضبط النفس عندما يتعلق الأمر بمقاومة إغراء الوجبات الخفيفة غير الصحية.

وأضاف سيدرنايس أن النوم ولو لفترة قصيرة، دفع الناس إلى تناول المزيد من الطعام، بل إنهم اختاروا الأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة، بحسب مانشرت مجلة "Science Advances.

وأكد الباحث على أن نقص النوم في حد ذاته يقلص من البروتينات، التي هي المكونات الرئيسية للعضلات، بالإضافة لدوره في زيادة التهابات الجسم.

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