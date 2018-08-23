تكرهون شرب الماء؟ إليكم هذه الحيل

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يشكّل الماء 60% من جسم الإنسان ويتمّ خسارة الكثير منه بسبب التمارين الرياضية، الحرارة والهضم، لذلك فإنّ شرب الماء بكميات كبيرة أمر ضروري من أجل الصحة العامة ولتجنّب جفاف الجسم.

ولكن عدد كبير من الاشخاص يكرهون طعم الماء ويشعرون بأنهم مرغمون على شربه، فإليكم بعض الحيل السهلة والمُفيدة التي ستساعدكم على إعتياده:

- اشتروا زجاجة مياه رياضيّة أو كوباً ملوّناً يحمل رسومات تحبّونها واحملوا معكم كوبكم الجميل الى العمل أو الى المكان الذي تقضون فيه وقتكم. ومن المهم ان تشربوا على مراحل وان لا تحاولوا الإنتهاء منه من مرّة واحدة.

- ضعوا قطعاً من الليمون او العنب او التوت في الثلاجة، ثم ضعوا القليل منها في كوب شفاف واحرصوا على ملئه بالماء. عندها سيبدو الكوب أكثر إثارة للإهتمام، كما سيطيّب طعم الفاكهة الخفيف الماء وسيجعله أسهل للشرب.

- تناولوا الكثير من الفاكهة والخضار لان 20% من نسبة إستهلاككم للماء يومياً تأتي من الطعام. وبعض الفاكهة مثل البطيخ والبندورة تحتوي على 90% من الماء.

- إشربوا عصائر غير الماء؛ فرغم أن الماء خالٍ من الوحدات الحرارية، لكن بعض العصائر الأخرى مفيدة أيضاً. جرّبوا الحليب الخالي من الدسم والشاي، لكن تجنّبوا العصائر الغنية بالسكر، وخصوصاً الكحول لأنها تسبب الجفاف.