هل صحيح ما أشيع أنّ كأسَ نبيذ واحدة تحرقُ الدّهون بما يعادل ساعة رياضة كاملة؟ (د. حنينا أبي نادر)

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هذه المعلومة لا يؤكّدها الطبّ القائم على الأدّلة وتعود على أيّ حال إلى العام 2015 ، كما أنّها لم تُنشَر حتّى في مجلّة Pubmed . والسيرة الذاتيّة لـ " جايسون دايك " Jason Dike ليست واضحة ، كما أنّ جامعة ألبرتا Alberta في كندا Canada لم تنشر هذه المعلومة أيضًا . إضافةً إلى ذلك ، لم تأتي هذه المعلومة (لا يجب تسميتها بالدّراسة) على ذِكر كمّيّة النبيذ الأحمر التي تحويها الكأس بمقياس مل ، أو على ذِكر نوع الرّياضة التي نمارسها خلال السّاعة الواحدة المُشار إليها (فهل هي لاهوائيّة أو هوائيّة؟) . ولا تتضمّن هذه المعلومة طريقةً واضحةً يُعمَلُ بها أو عددًا من المشاركين أو حتّى قياس الوزن أو نسبة الدّهون في الجسم .

إذًا، يمكننا القول بعباراتٍ أخرى أنّ ليس هناك عامل تأثير ـ وفي هذا الإطار ، تجدر الإشارة إلى أنّ الـ " ريسفيراترول " Resveratrol الذي يُعتبَر من الفينولات التي يُفترض أنّها تجعل من تكوين الدّهون عمليّة بطيئة ، يُساعد أجسامَنا بيد أنّه موجودٌ في كأس النبيذ الواحد بكمّيّاتٍ صغيرةٍ . ويُمكن أن يكون النبيذ صحّيًّا للقلب بكمّيّاتٍ معتدلةٍ غير أنّ ذلك ليس واضحًا في ما يخصّ بالتحكّم بنسبة الغلوكوز ، وفي ما يتعلّق بالسرطان (التي لم تُذكَر أنواعه أيضًا) أو محاربة الشيخوخة .

ونُشير في النهاية إلى أنّ وسائل الإعلام تميل إلى جذب انتباه المشاهدين ولكنّه من المهمّ جدًا أن يتحقّق المرء من المعلومات وألاّ يُصدّقها بصورةٍ عمياء . كما أنّ المراجع تكتسي أهمّيّة كُبرى في دراسةٍ قد تكون مُكلِفة للغاية وتتطلّب سنواتٍ عدّة لنشرها .