تعرف الى أخطر 4 عادات على حياة الإنسان

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كشف العلماء عن أخطر أربع عادات يمكن أن تؤدي إلى موت الإنسان أو إصابته بأمراض خطيرة ونادرة لا يمكن الشفاء منها.

وقال العلماء أن نمط الحياة المرتبط بكثرة الجلوس وعدم الحركة، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الأمعاء أو سرطان الثدي أو الرئة.

كما أن الإكثار في تناول اللحوم ومنتجات الألبان تعزز نمو الخلايا السرطانية، كونها تحتوي بشكل كبير على هرمون "IGF-1".

وحذر العلماء من الطبخ على الغاز، لأنه يدخل مواد سامة تشبه إلى حد كبير المواد التي تحتويها السجائر، وتؤدي إلى الإصابة بالأمراض السرطانية أيضا.

وأخطر هذه العادات هي قلة النوم. فقد أفاد العلماء أن هذه العادة أخطر من الإدمان على التدخين والأطعمة الضارة وتناول الكحول، لأنها تزيد إلى حد كبير جدا من مخاطر الإصابة بالسرطان.