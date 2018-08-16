إلتهابُ السّحايا meningitis : التعريف والعلامات والعلاج (د. حننينا أبي نادر)

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إلتهابُ السّحايا هو متلازمة سريريّة تُحدَّد خصائصها بالتهاب أغشية الدّماغ . ويُعاني المصاب بها من الصّداع ، والحمّى ، وتصلُّب الرّقبة ، وقد يُعاني أيضًا من القيء والارتباك والخوف المَرَضي من الضّوء .

وفي هذا الصدد ، تشتمل دراسات الدّم على العدّ الدّمويّ الشامل CBC ، وفحص الكهارل ومصل الدّم ، وفحص مستوى الغلوكوز في الدّم ليتم مقارنته مع مستوى السّائل الدّماغيّ النّخاعيّ CSF ، وعلى البزل القَطَنيّ ، وتحليل الـ CSF ، واليوريا ، واختِبار الكرياتينين وحالة الكبد . وقد يحتاج المريض للقيام بالتّصوير المقطعيّ المحوسَب CT لرأسه أو التّصوير بالرّنين المغناطيسيّ IRM لدماغه .

أما علاج إلتهاب السّحايا ، فيبدأ باستخدام البلّورانيّات في حالة انخفاض ضغط الدّم ، وبأخذ التدابير الوقائيّة للحماية من النّوبات المَرَضيّة ، والبدء الفوري بالعلاج عن طريق الأدوية التجريبيّة المضادّة للبكتيريا (المُكَوّارات الرِئوِيّة pneumococcal، والمُكَوّارات العنقوديّة staphylococcal إذا ما كانت هي السبب) ، وقد يُستخدم دواء الـ دِيكسامِيتازُون Dexamethasone أيضًا . والفيروسات المعويّة enteroviruses ، والفطريّات ، وبعض الأدوية ، والأشكال الطفيليّة لالتهاب السحايا ، هي أيضًا من مسبّبات هذا الأخير . وفي ما يخصّ المضاعفات ، فقد يتمثّل بعضها في الصّدمة أو السّكتة الدّماغيّة أو نَقص تأكسُج الدّم أو تفاقم الأمراض المُزمِنَة.