هام!.. أعراض "غير متوقعة" تنبّه لمشكلات قلبية خطيرة

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كشف موقع "ساينس أليرت" الطبي عن مؤشرات تعد علامات على وجود خلل في صحة القلب.

ويعتقد كثيرون أن أعراض مرض القلب لا تشمل سوى آلاماً في الجانب الأيسر من الصدر، لكن هناك علامات "غير متوقعة" تظهر على الإنسان، وقد تكون مؤشراً على اعتلال صحة العضلة الحيوية.

وبحسب الموقع، فإن اختصاصيين يعتبرون تجعد شحمة الأذن من بين الأعراض المقلقة، وتعرف في الوسط الطبي بـ"علامة فرانك"، نسبة إلى الطبيب الأمريكي ساندرز فرانك الذي اكتشفها أول مرة.

وتعد الشحمة المتجعدة من أعراض التصلب الوريدي، وهو مرض شرياني يؤثر على الأوعية الدموية.

ويتمثل المؤشر الثاني، في ظهور ورم أصفر يشبه البثور، في عدة مناطق من الجسم مثل الركبة، ولا يكون مؤلماً، إلا أنه لا ينبغي إهماله على الإطلاق.

ويجري رصد هذه البثور في الغالب لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض جيني يعرف بـ"فرط كوليسترول الدم"، والذي يعرقل التدفق في الشرايين التي تنقل الدم إلى عضلة القلب.

وتظهر متاعب القلب على الأصابع عبر انحناء الأظافر لتأخذ شكلاً مقوساً، وتصبح أكثر سمكاً، ويكمن السبب في هذا التحوّل أن الأوكسجين لا يصل بشكل كافٍ إلى الأصابع.

ويمكن أن تظهر أعراض أمراض القلب عن طريق هالة حول قزحية العين، فضلاً عن تلوّن الشفاه بلون أزرق.

وينصح الأطباء من تظهر عليه هذه الأعراض أن يزور طبيباً، حتى وإن كان لا يشعر بالألم، من جرّاء التغير الذي طرأ على منطقة من جسمه.