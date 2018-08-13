living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هام!.. أعراض "غير متوقعة" تنبّه لمشكلات قلبية خطيرة

13
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف موقع "ساينس أليرت" الطبي عن مؤشرات تعد علامات على وجود خلل في صحة القلب.

ويعتقد كثيرون أن أعراض مرض القلب لا تشمل سوى آلاماً في الجانب الأيسر من الصدر، لكن هناك علامات "غير متوقعة" تظهر على الإنسان، وقد تكون مؤشراً على اعتلال صحة العضلة الحيوية.

وبحسب الموقع، فإن اختصاصيين يعتبرون تجعد شحمة الأذن من بين الأعراض المقلقة، وتعرف في الوسط الطبي بـ"علامة فرانك"، نسبة إلى الطبيب الأمريكي ساندرز فرانك الذي اكتشفها أول مرة.

وتعد الشحمة المتجعدة من أعراض التصلب الوريدي، وهو مرض شرياني يؤثر على الأوعية الدموية.

ويتمثل المؤشر الثاني، في ظهور ورم أصفر يشبه البثور، في عدة مناطق من الجسم مثل الركبة، ولا يكون مؤلماً، إلا أنه لا ينبغي إهماله على الإطلاق.

ويجري رصد هذه البثور في الغالب لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض جيني يعرف بـ"فرط كوليسترول الدم"، والذي يعرقل التدفق في الشرايين التي تنقل الدم إلى عضلة القلب.

وتظهر متاعب القلب على الأصابع عبر انحناء الأظافر لتأخذ شكلاً مقوساً، وتصبح أكثر سمكاً، ويكمن السبب في هذا التحوّل أن الأوكسجين لا يصل بشكل كافٍ إلى الأصابع.

ويمكن أن تظهر أعراض أمراض القلب عن طريق هالة حول قزحية العين، فضلاً عن تلوّن الشفاه بلون أزرق.

وينصح الأطباء من تظهر عليه هذه الأعراض أن يزور طبيباً، حتى وإن كان لا يشعر بالألم، من جرّاء التغير الذي طرأ على منطقة من جسمه.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout