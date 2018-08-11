ما علاقة الأطباء الرجال بوفاة النساء؟

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وجدت دراسة أجرتها جامعة «مينيسوتا» الاميركية انخفاض احتمال وفاة النساء المصابات بأمراض قلبية عندما يخضعن للعلاج من قبل طبيبات. ويعتقد الباحثون أنّ الأطباء الذكور هم أكثر عرضة لتجاهل علامات الخطر لدى النساء، اللواتي يعانين من أمراض قلبية.

وعندما يصاب الرجال بنوبة قلبية، تكون الآلام الصدرية من العلامات الواضحة للإصابة. ولكن غالباً ما تبدأ النوبة القلبية لدى النساء بعوارض تشبه الإنفلونزا، وآلام في الفك والعمود الفقري. وقال سيث كارناهان، وهو معدّ مشارك في الدراسة التي شملت حوالى 582 ألفاً من ضحايا النوبة القلبية: «هناك نظريّتان لسبب أداء الطبيبات بشكل أفضل من الأطباء الذكور، بغض النظر عن جنس المريض. الأولى، أنّ النساء يملن إلى امتلاك قدر أكبر من الذكاء الاجتماعي، لذا يمكن أن يرصدن علامات النوبة القلبية. الثانية، تتمثّل في أنّ التمييز على أساس الجنس يجعل من الصعب على النساء أن يصبحن أطبّاء، لذا فإنّ الإناث اللواتي يتمكنّ من ذلك، يتمتّعن بموهبة بالغة».