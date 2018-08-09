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قد تصل للموت.. أضرار خطيرة للمبالغة في شرب الماء

9
AUGUST
2018
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نبّه خبراء صحة إلى التبعات الصحية الخطيرة المترتبة على شرب كميات كبيرة من الماء، لاسيما أن الناس يسمعون نصائح تدعوهم إلى الإكثار من تناول السائل الحيوي في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.
 
وسجلت الولايات المتحدة عدة حوادث وفاة من جرّاء شرب كميات كبيرة من المياه، ففي عام 2014 مثلا لقي مراهق يدرس في الثانوية العامة مصرعه بعدما شرب أكثر من سبع لترات خلال تدريباته الرياضية.
 
ويؤدي شرب كميات كبيرة من الماء إلى نقص الصوديوم في الدم بجسم الإنسان بسبب تأثير السائل على مستويات الملح وجعله يهبط إلى مستوى أقل من المطلوب، ولذلك يواجه الرياضيون هذه المشكلة في العادة، وقد يقود الأمر إلى الموت.
 
وحين يتلقى الجسم كمية تفوق حاجته من الماء، يحصل انتفاخ في الخلايا والدماغ وتشنج في العضلات مع شعور بالغثيان.
 
وإزاء هذا قد يتساءل البعض حول الطريقة المثلى لشرب الماء، وهنا يجيب خبراء من الكلية الأمريكية للطب الرياضي بأن الأفضل أن يشرب الناس حين يشعرون بالعطش، أي أنه ليس من الضروري أن يجبر الشخص نفسه على شرب كميات كبيرة من الماء باعتبار ذلك مفيدا للصحة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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