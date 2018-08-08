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بعد قراءة هذا الخبر.. لن ترتّبوا سريركم فور الإستيقاظ صباحاً!

8
AUGUST
2018
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يرى كثيرون أنّ ترتيب السرير في الصباح فور الإستيقاظ هو من أساسيات أن يكون المنزل مرتّباً ونظيفاً طيلة النهار، لكنّ موقع "صبايا ستايل" كشف أنّه لا يجب ترتيب السرير صباحاً فور الإستيقاظ.
 
تشير الدراسات إلى أنّ ترتيب السرير فور الإستيقاظ من النوم هو من أسوأ العادات التي قد نقوم بها ويعود ذلك إلى أنّ السرير في الصباح يكون بيئة خصبة لعدد كبير من البكتيريا التي تنجم عن التعرّق الليلي وعن تقشّر الجلد الميت الذي يتساقط من أجسامنا خلال الليل، من دون إغفال أنّ النوم لساعات طويلة يزيد من رطوبة الفراش والوسائد ويجعلها بيئة حاضنة للغبار أيضًا.
 
وبالتالي فإنّ ترتيب السرير على الفور مباشرة بعد الإستيقاظ من النوم يساهم في إبقاء الرطوبة والبكتيريا والغبار عالقين في الأسرة ويعرّض أجسامنا لها لدى العودة إلى النوم مجددًا وهذا من شأنه أن يسبّب مشكلات البشرة وتحسّسها كذلك الأمر وزيادة حدّة الربو لدى المصابين به.
 
من هنا، ينصح الخبراء بالإنتظار لبعض الوقت قبل القيام بترتيب السرير للتخلص من الرطوبة العالقة في الشراشف والأفضل كذلك أن يتمّ تعريض الفراش والوسائد لأشعة الشمس للتخلّص من كلّ ما هو عالق عليها.
اللواء
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