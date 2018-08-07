ماذا تفعل الألعاب بعقول الأطفال؟

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حذرت خبيرة في بريطانيا من أن مواقع التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو تساهم في خلق جيل من الأطفال، الذين يعانون من عدم النضج العقلي والعاطفي.

وقالت سوزان غرينفيلد، العالمة والكاتبة البريطانية المتخصصة في فيزيولوجيا العقل، إنها قلقة من الأطفال الذين يستخدمون بشكل كبير المواقع الاجتماعية والألعاب الإلكترونية، محذرة من أنهم معرضون لفقدان قدرتهم على التفكير والتواصل.

وتابعت "ما أتوقعه هو أن الناس سيصبحون مثل الأطفال في سن الثالثة.. سيفقدون عاطفيتهم ومهاراتهم الاجتماعية وهويتهم الذاتية".

وسبق لغرينفيلد أن حذرت، قبل 4 أعوام، من أن الشبكات الاجتماعية "تعيد توليد" أدمغة الأطفال.

واعتمدت الخبيرة البريطانية على دراسة أجريت في جامعتي هارفارد وبرينستون، وكشفت أن الأطفال لن يصبح بمقدورهم الجلوس بمفردهم والتفكير بسبب تأثير المواقع الافتراضية.

ونصحت الدراسة الأطفال بخلق أمور جديدة في حياتهم وعدم الاكتفاء بالهاتف، مثل القراءة وممارسة الرياضة والخروج مع الأصدقاء.