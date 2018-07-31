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خمس عادات تقلص العمر!

31
JULY
2018
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كشفت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة بريغام يونغ الأمريكية، عادات سيئة للبشر، تؤثر سلبا في طول أعمارهم.

وساعدت الدراسة التي جرت تحت إشراف الدكتور جوليان هولت-لونستاد، على إثبات أن العزلة الشخصية والانغماس الكلي في العالم الافتراضي، أكثر العادات سلبية في حياة البشر.

وقد أكد العلماء أن غياب العلاقات الاجتماعية المتبادلة مع الناس الآخرين يقوض صحة الإنسان بدرجة تعادل تدخين 15 سيجارة يوميا.

كما أن تأثير التدخين المستمر يعادل التأثير السلبي لقلة النوم المزمن، لأنها تسبب زيادة الجلطات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن العادات السيئة التي تقلص عمر الإنسان، البقاء في وضعية الجلوس لساعات طويلة. فالجلوس أمام الكمبيوتر لفترة طويلة له مخاطر عديدة على الصحة، كخطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان القولون. كما أن ممارسة التمارين البدنية في قاعات الرياضة لن تنفع في حال بقاء الشخص في وضعية الجلوس لساعات طويلة خلال النهار.

ومن الممارسات الخطرة أيضا، المبالغة في التعرض لأشعة الشمس من أجل الحصول على بشرة سمراء. وبحسب العلماء، يعد سرطان الجلد الناتج من التعرض للأشعة فوق البنفسجية أكثر انتشارا من سرطان الرئة بسبب التدخين.

ولكن أخطر العادات التي تؤثر سلبا في صحة الإنسان، هي تناول المأكولات السريعة والمواد الغذائية المصنعة والغنية بالسكر والدهون.

ويؤكد الباحثون على أنه في الظروف الحالية، يفوق خطر تناول هذه المأكولات والمشروبات على الصحة الخطورة التي يسببها تناول الكحول والتدخين.

روسيا اليوم
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