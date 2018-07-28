living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تناولت فاكهة ملوثة.. 100 دودة في دماغ طفلة!

28
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقرت حوالي 100 يرقة في دماغ طفلة من نيودلهي تبلغ من العمر 8 سنوات، لأنها تناولت فاكهة غير مغسولة.

ونشرت مجلة "Health Medicine Network" أن والدي الطفلة رافقاها لمراجعة الأطباء، عقب معاناتها من صداع حاد ونوبات صرع. وشخص الأطباء حالة الطفلة بأن لديها كيسا في الدماغ، ووصفوا لها جرعات كبيرة من المنشطات، لكن حالتها ازدادت سوءا ولم يبارحها الألم. وأخذت صحة الطفلة تتدهور وازداد وزنها 20 كيلوغراما، ولم تعد تقوى على المشي وأصبحت تعاني من مشاكل في التنفس.
وبعد ستة أشهر اصطحبها والداها إلى طبيب آخر، وتبين أن الطفلة تعاني من داء الكيسات المذنبة الذي يصيب الدماغ، وتسببه الدودة الشريطية.

ويعتقد أن البويضات انتقلت إلى دماغ الطفلة عبر مجرى الدم من المعدة، بعد أن تناولت الطفلة فاكهة أو خضروات غير مغسولة أو لحم خنزير غير مطبوخ جيدا.

ووصف الطبيب أدوية جديدة للطفلة، حيث بدأت بالتعافي تدريجيا، وفقدت من وزنها الزائد وأخذت تتحرك، وبعد فترة عادت إلى المدرسة.

 

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout