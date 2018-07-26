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فوائد غير متوقعة لرقائق البطاطا

26
JULY
2018
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قدم أخصائيو التغذية البريطانيون قائمة بالأغذية التي تساعد الإنسان على الإحساس بالراحة والعيش لفترة أطول.
 
ونشرت صحيفة ديلي ميل قائمة الخبراء للطعام الصحي، والتي تضمنت الأسماك المشوية والخضروات والسلطات، ورقائق البطاطا المحمرة والشوكولاتة، التي منعها الأخصائيون لمرضاهم لفترة طويلة.
 
ونوه الأخصائيون إلى الأطعمة التي يجب التقليل من استهلاكها كالأغذية فائقة المعالجة مثل البيتزا والنقانق والخبز والسمن والمعلبات، لاحتوائها على مواد حافظة تطيل مدة صلاحيتها.
 
ومع ذلك فإن الخضروات المعلبة، وفقا للعلماء البريطانيين، هي من أكثر المنتجات فائدة للصحة، لأنها ختمت وخزنت دون تعريضها لأي تصنيع. وأضيف لقائمة المنتجات الغذائية المفيدة السمك المشوي وبعض أنواع الصلصات وخبز النخالة والخبز الخالي من الخميرة وكذلك الشوكولاتة.
 
وتضمنت قائمة المواد الغذائية المفيدة، على غير العادة، رقائق البطاطا المعلبة التي تباع في مختلف المتاجر، لأنها تمد الإنسان بحاجته من السعرات الحرارية اليومية. لكن الخبراء ينصحون بعدم الإفراط في تناولها لغناها بالدهون والأملاح التي يصعب إخراجها من الجسم.
 
ويبقى البسكويت والشوكولاتة الأفضل للصحة بفضل احتوائهما على كمية كبيرة من بيتا غلوكان المفيد لمناعة الجسم، والذي يتحكم بمستوى الكوليسترول في الدم، وينشط الجهاز المناعي أثناء المرض.
روسيا اليوم
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