علامات على ارتفاع ضغط الدم لا ينبغي تجاهلها!!

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يُعرف ارتفاع ضغط الدم باسم "القاتل الصامت" لأن أعراضه تكون غير ملحوظة.. ولذلك تحث التوصيات الطبية على قياس ضغط الدم بشكل دوري بعد سن الـ40، وخلال الزيارات الطبية الدورية.. لكن يُنصح بعدم تجاهل العلامات التالية لأنها تشير إلى ارتفاع الضغط:

ضبابية الرؤية: يؤثر ارتفاع ضغط الدم على أعصاب الدماغ وينعكس ذلك على الرؤية التي تصبح ضبابية.

الصداع الشديد: من آثار ارتفاع ضغط الدم على الدماغ الصداع الحاد وخاصة الصداع النصفي، وقد يصاحب هذا الصداع ألم في الصدر ودوخة.

التنفس: مع تزايد معدّل ضغط الدم باستمرار يضيق التنفس نتيجة زيادة سُمك جدران القلب، وتناقص تدفق الدم.

نزيف الأنف: من علامات ارتفاع ضغط الدم نزيف الأنف، والذي يزداد شدة مع تأخر علاج الحالة.

التعب والنعاس: نتيجة زيادة سُمك جدران القلب تقل كمية الدم التي يضخها، ويؤدي ذلك إلى زيادة التعب والإحساس بالنعاس.