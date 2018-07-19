فائدة صحية جديدة تضاف لفاكهة الأناناس... ما هي؟

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أعلن باحثون من إسبانيا عن فائدة جديدة للفاكهة الإستوائية الأناناس. وقال العلماء إن الأناناس يساعد على شفاء الحروق.





وأشار موظفون من جامعة ميجيل سيرفيت في سرقسطة إلى أن "الأناناس يحتوي على مادة بروميلين التي تعتبر مادة فعالة ضد الحروق، كما أنها تساعد على حماية الجلد المصاب من حدوث عمليات التهاب".

وخضعت الأدوية التي تدخل فيها مادة بروميلين إلى مجموعة تجارب سريرية، وخلص إلى أنها فعالة بما فيه الكفاية. وبفضل الدواء المستخرج من الأناناس يتم شفاء الجلد بسرعة كبيرة، وبالكاد لا يبقى أي أثر للحرق على الجلد، وفق موقع "i believe in science" العلمي.

ويشار إلى أن الأطباء حتى الآن مضطرين إلى إزالة المناطق المحروقة من الجلد بالكامل، ولكن بفضل الدواء المستخرج من الأناناس يمكن تجنب ذلك في المستقبل.