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الإفراط في تناول هذه الفاكهة يهدد حياتكم!

17
JULY
2018
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تعتبر المادة التي تجعل فاكهة الأفوكادو "ناعمة وطرية" نوعا من الدهون غير المشبعة "الجيدة" التي نحتاجها لخفض مستويات الكوليسترول الضار.

ويقول الدكتور أندرو فريمان، طبيب القلب في National Jewish Health، إنه يجب تناول الأفوكادو باعتدال خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب في مراحلها المتقدمة.

ومن وجهة نظر التغذية، يعتبر عدد السعرات الحرارية العالية مشكلة حقيقية، لذا يحتاج مرضى القلب إلى تناول كمية صغيرة من هذه الفاكهة للحصول على الفائدة المرجوة، وفقا للدكتور فريمان.

وفي حديثها مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت الخبيرة، تامي لاكاتوس-شميس، إن فاكهة الأفوكادو صحية للغاية، ولكن يجب التحكم بالكمية التي نتناولها.

وتوصي تامي بضرورة تناول خمس قطعة الأفوكادو للحصول على العناصر الغذائية الجيدة التي تساهم في شعورنا بالرضى.

يذكر أن دهون الأفوكادو تساعدك على امتصاص الفيتامينات القيمة من الأغذية الأخرى، خاصة الفيتامينات A وD وE. وتحتوي القطعة الواحدة من هذه الفاكهة على 322 سعرة حرارية و29 غراما من الدهون، و13 غراما من الألياف.

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