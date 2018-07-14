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لهذا السبب.. غالبية الولادات تحدث ليلاً!

14
JULY
2018
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"ياريت تكون الولادة خلال النهار، حتى ما أتغلب وأغلب الناس معي بهالليل".. كلمات كتبتها بشرى الهادي في مشاركة لها في "فايسبوك"، متمنية أن تكون ولادتها نهاراً، لأن زوجها في عمل ليلي يمنعه من التواجد خلال فترة الليل في البيت.
حسام بركات
 
 
غير أن دراسة مشتركة أجرتها جامعتا لندن وكاليفورنيا، ونشرت تفاصيلها في صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، ربما تعد فريدة من نوعها وغريبة أيضا، تؤكد أن 7 من أصل 10 ولادات طبيعية لا تحدث خلال ساعات النهار، بل تحدث ليلاً، وغالبا ما تبدأ مع أولى ساعات المغرب وتمتد حتى فجر اليوم التالي.
 
وجاء في الدراسة نفسها التي نشرتها أيضا مجلة Plose one أن الباحثين لاحظوا حدوث الولادات على الأرجح بين الساعة الواحدة والساعة 6:59 صباحاً، لتصل إلى ذروتها عند الساعة الرابعة صباحاً.
 
وقال قائد الدراسة الدكتور بيتر مارتن، من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، أنه ما من أسباب واضحة لحدوث الولادة ليلاً سوى أن يكون هذا جزءا من تراثنا التطوري، إذ عاش أجدادنا في مجموعات كانت نشطة ومشتتة خلال النهار، وتجمعوا للراحة ليلا، إذ وبحسب قوله: " كان أسلافنا القدماء يجتمعون في الليل بعد الصيد خلال النهار. وقدمت الولادة خلال ساعات الليل ميزة حماية الأمهات من التهديدات الخارجية".
 
غير أن قلق بشرى من أن تكون ولادتها ليلية في محله. فعلى الرغم من هدوء الليل، إلا أن الولادة في ساعاته المتأخرة مربكة للسيدة الحامل وللطبيب المشرف على الولادة أيضاً، إذ ينهض من نومه مسرعاً بعد مكالمة لا تتعدى الثواني لتخبره إدارة المستشفى أن هناك حالة ولادة مستعجلة بانتظاره.
 
وربما يعتبر البعض الولادة ليلا سوء حظ للسيدة الحامل وجنينها، إذ جاء في تقرير نشرته دورية "بيوج" المتخصصة في طب وأمراض النساء والتوليد، أن مخاطر وفاة حديثي الولادة أو دخولهم وحدات رعاية مركزية تزداد خلال عمليات الولادة أثناء الليل عنها خلال النهار.
وقال الباحث في المركز الطبي التابع لجامعة "اراسموس" في روتردام، اريك ستيجرز، في تصريح نقلته "رويترز هيلث"، إنه "من المهم جداً إدراك أن هذه المخاطر، سببها حقيقة وجود عدد أقل من العاملين ذوي الخبرة في دورات العمل المسائية، ومن بينهم أطباء النساء والتوليد والتخدير".
 
الدراسة لم تفاجئ الممرضات اللواتي كن على دراية بالنتائج نسبة لطبيعة عملهن، وتعاملهن على أرض الواقع مع حالات كثيرة من الولادات الليلية. إلا أن تقريراً صادر عن المركز الوطني للاحصاءات الصحية في الولايات المتحدة الأميركية، ونشر في موقع RT أكدت فيه الممرضات أن مفاهيم الحياة العصرية قلبت المعادلة، وأن أوقات الولادة تغيرت وأصبحت نهارية أكثر بسبب ارتفاع نسب الولادة القيصرية مقارنة بالولادة الطبيعية، إذ أن النساء أكثر إقبالا على الولادة القيصرية لتجنيب أنفسهن آلام المخاض الشديدة المرافقة للولادة وهو السبب الذي أحدث تغييراً في موعد الولادة الليلية، إذا بات ممكناً تحديد موعد ولادة الطفل باليوم والساعة، خلال ساعات النهار، وتحديداً بين الساعة الثامنة صباحاً والـ12 ظهراً.
 
 
(لها)
 
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