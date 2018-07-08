دراسة ألمانية تفجّر مفاجأة: الشوكولاتة تخفض الوزن والكولسترول!

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فجرت دراسة ألمانية حديثة الدهشة، عندما خالفت جميع الاعتقادات التي تقول إن الشوكولاتة ترفع الوزن ومستويات الكولسترول في الدم، مؤكدة أنها العكس تماما هو الصحيح.

وأشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إلى أن الشوكولاتة تحتوي على مواد نشطة بيولوجيًا تدعم عملية الحمية الغذائية، وتساعد على تخفيض الوزن ومستوى الكولسترول في الدم ضمن برامج صحية ورياضية.

وأفادت الدراسة التي أعدها معهد الصحة والحمية الغذائية الألماني، بأن استهلاك الشوكولاتة بشكل منتظم يساعد أيضًا على النوم ويعالج مشكلة الأرق.

وأوضحت الدراسة بأنها استندت على تجربة شملت عددًا كبيرًا من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و 67 عامًا، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، شملت مجموعة تناولت أطعمة منخفضة الدسم، ومجموعة تناولت أطعمة مماثلة مع 42 جم من الشوكولاتة السوداء يوميًا، ومجموعة التزمت بالحمية الغذائية التي تتبعها.

ولفتت إلى أن أفراد المجموعة الأولى سجلوا انخفاضًا في وزنهم بعد انتهاء فترة التجربة، في حين انخفض وزن أفراد المجموعة الثانية أكثر من المجموعة الأولى بنسبة 10%.

وأشارت إلى أن أفراد المجموعة الثانية الذين تناولوا الشوكولاتة حافظوا على نسبة الانخفاض في وزنهم، في حين عاود وزن أفراد المجموعة الأولى ارتفاعه بعد 3 أسابيع، مضيفة بأن أفراد المجموعة الثانية سجلوا أيضًا فترات نوم أفضل.

وقال الباحث في المعهد، جوهانس بوهانون: “في الحقيقة أننا تفاجئنا بنتيجة التجربة... توصلنا إلى أن استهلاك الشوكولاتة مع ممارسة التمارين الرياضية وخفض استهلاك الكربوهايدرات يمكن أن يؤدي إلى تسريع انخفاض الوزن”.

وأضاف بقوله:”استنتجت الدراسة بأن الشوكولاتة الغنية بمادة الكاكاو تحتوي على مواد داعمة للحمية الغذائية...

والحقيقة أن الجزء الأفضل من هذا الاكتشاف هو أنك تستطيع شراء الشوكولاتة بثمن زهيد من أي مكان، وليس عليك أن تصدق ما يسمون أنفسهم بخبراء الحمية، وأن تشتري أغذية ذات حمية غالية الثمن عبر الإنترنت”.