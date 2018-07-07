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"الجوع الدائم".. لماذا يحدث وكيف ننتصر عليه؟

7
JULY
2018
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حين يتناول الإنسان طعامه ويحس بالشبع، فإن المفترض هو ألا يشعر بالجوع بعد مدة قصيرة، لكن هذا الأمر يحدث كثيرا ويثير فضولا حول أسباب هذه الحالة الغريبة والمؤذية.

وبحسب ما نقل موقع "بولد سكاي"، فإن الشعور بالجوع مباشرة بعد تناول وجبة دسمة، قد يكون بسبب عوامل عدة مثل عمل الغدة الدرقية والإرهاق وقلة النوم ونمط الحياة.

وبما أن الجوع يحصل لدى الإنسان جراء تراجع مستويات الغلوكوز في الدم، فإن تناول فطور صحي في الصباح يساعد على الشعور بالشبع خلال ما تبقى من النهار.

ويزيد الإرهاق بدوره شعور الإنسان بالجوع بالنظر إلى إنتاج جسم الإنسان عددا من الهرمونات أثناء الانفعال والتوتر، ولذلك يوصي الخبراء بالتقليل من الكافيين وممارسة بعض الحركات المريحة بعد الاستيقاظ من النوم.

ويوضح خبراء الصحة أن قلة النوم تؤثر بدورها على إحساس الإنسان بالجوع، بالنظر إلى ارتباط النوم بهرمونين مسؤولين عن الشهية والتخمة، وبالتالي، كلما كان الشخص قليل النوم زاد إحساسه بالجوع.

روسيا اليوم
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