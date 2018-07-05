الطريقة الأمثل لمعالجة لدغة قنديل البحر من دون أن تترك أثراً !

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خلال أشهر محددة من السنة، يعاني عدد من روّاد الشواطئ اللبنانية من لدغات قناديل البحر.

وتتم معالجة هذه اللدغات بناء على وصفات شائعة، من استعمال الرمال إلى استعمال الخل، إلا أن نقيب الغواصين محمد السارجي أشار خلال بث مباشر على صفحة "Aljadeedonline" إلى أن الحل الأنسب للتعامل مع لدغة القنديل هي الخل الأحمر أو المازوت او البنزين أو البول، فتوضع كمية من احدى هذه المواد على اللدغة قبل وضع أي من المراهم او الأدوية وبذلك لا تترك أثرا.

وأشار السارجي إلى أن القناديل الموجودة في البحر اللبناني هذه السنة هي قناديل كبيرة، كونه لم تقترب قناديل جديدة إلى الشاطئ اللبناني.

وشدد على ان لدغة القنديل غير ضارة ويساهم الخل والمواد التي ذكرت في هذه القطعة بجعل آثار اللدغة لا تبقى طويلا.