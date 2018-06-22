وصفة طبيعية تخلّصك من التعرق!

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مع ارتفاع درجات الحرارة يتعرض الجسم للتعرق، ومع ازدياد درجات الحرارة تظهر آثار العرق على الملابس، وتسبب الإحراج، اليوم سنحاول مساعدتك من خلال تقديم وصفة طبيعية تقلل العرق بنسبة كبيرة، وبالتالي تخلصك من الإحراج بسببه.

المكونات:

ملعقتان من عشب الميرمية.

2 كوب من الماء الساخن.

قطرات من عصير الليمون.

الطريقة:

ابدئي بوضع ملعقتين من عشب الميرمية في كوبين من الماء الساخن لمدة عشر دقائق، ثم قومي بوضع الخليط في البراد بعد تصفيته حتى يبرد، ثم أضيفي له بعض قطرات الليمون، وضعيه في عبوة بخاخ تحفظ في الثلاجة، ورشيه عند الحاجة حيث تعمل المرمية على تقليص الغدد العرقية، كما يعمل الليمون على تطهير الجسم، ومنحه الانتعاش كما يعمل على تفتيح البشرة.