living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعرف على علاماته.. مرض "قاتل" لكثيري الأسفار

21
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حذر أطباء من مرض خطير لا تبدو أعراضه سريعا إلا أنه قد يسبب الوفاة، ويصيب تحديدا المسافرين إلى مسافات بعيدة، ومن يقضون وقتا طويلا في الطائرات.  
 
ويعرف هذا المرض باسم "تجلط الأوردة العميقة"، وهو المكان الذي تتطور فيه الجلطة الدموية في الوريد، والتي يمكن أن تصل لاحقا إلى الرئتين، الأمر الذي يسبب الوفاة.
 
وقالت الدكتورة سارة برور، المدير الطبي لشركة هيلثسبان، لصحيفة "ذا صن": "إن الجلوس على متن طائرة أو قطار أو حافلة لفترات طويلة، يزيد من خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة".
 
وأضافت أن على المصطافين أيضا أن يكونوا في حالة تحسب من أعراض هذا المرض، لأن الإصابة بجلطات الأوردة العميقة يمكن أن تكون مميتة بعد 8 أسابيع من عودتك إلى المنزل من رحلة طويلة.
 
فما هي أبرز أعراض هذا المرض؟
الاحمرار في المنطقة المصابة.
تورم الساقين مصحوبا بالألم، خاصة إذا كان الشخص المصاب أكثر حساسية من آخرين.
تلون المنطقة المصابة بسبب ضعف تدفق الدم وعدم وصوله إليها.
ارتفاع درجة حرارة الجسم.
وفي كثير من الأحيان لن يكون لدى المصاب بتجلط الأوردة العميقة أي فكرة عن الإصابة بهذا المرض إلى حين بدء ظهور أعراضه، وقد يكون ذلك في مرحلة متقدمة من المرض.
 
وفي هذه المرحلة بالتحديد، قد تنفجر الجلطة وتنتقل عبر مجرى الدم، ويمكن أن تصل إلى الرئتين، مما يؤدي إلى انسداد رئوي، تكون معه احتمالات الوفاة مرتفعة.
اللواء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout