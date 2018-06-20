الوجبات الخفيفة.. بعضها سينعكس سلباً عليكم!

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هناك الكثير من خياراتالأطعمة الخفيفةالجاهزة، منها ما يحتوي على نسبة عالية من الأطعمة المصنّعة والسكريات والأملاح وكذلك السعرات الحرارية. وعلى الرغم من طعمها اللذيذ إلا أنها ليست أفضل خيار. وفي الواقع، فإن تناول وجبات خفيفة يشكل مخاطر صحّية عديدة، مثل زيادة الوزن والمخاطر التي تترافق مع الأطعمة التي تحتوي على الملح، والسكريات، والدهون السيئة، والسعرات الحرارية الزائدة.

وجبات خفيفة مضرّة

من أكثر هذه الخيارات شيوعاً، الخبز الأبيض مع المربى، وهي وجبة سريعة ولذيذة ولكنها فقيرة الفائدة الغذائية. فالخبز الأبيض لا يحتوي على الألياف ما قد يسبّب الجوع، أما بالنسبة للمربى بكافة أنواعها، فهي غنّية بالسكريات والمواد الحافظة. والبديل الأفضل هو استخدام الخبز الأسمر أو كامل القمح، مع مربى خالية من السكر.

أما حبوب الإفطار الشهيرة، فهي لن تُشعركم بالشبع حتى وجبة الغداء، كما أنها غنية بالسكر وقليلة البروتين. ويكمن البحث عن خيارات الحبوب الكاملة التي تحتوي على الألياف وكمية منخفضة من السكر.

وبالنسبة للفطائر الأميركية (البان كيك) فهي مليئة بالنشويات، والكارثة الكبرى تكمن في الشراب المحلى الذي يعد غنياً بالسكريات وعالي السعرات الحرارية. وينصح باستبدال العجينة التقليدية بعجينة أخف وإضافة بعض المكسرات وقطع الفواكه الطازجة لزيادة القيمة الغذائية.

ولا بدّ من الاشارة الى مخاطر الجبن والبطاطا المقلية، التي تكون محمّلة بالملح والكربوهيدرات ما يؤدي الى ارتفاع نسبة السكر في الدم، والدهون المشبعة والمتحولة في بعض الأحيان. كما تكون محملة أيضاً بالدهون السيئة والسكر المكرر، كالموجودة في المخبوزات الحلوة بما في ذلك الكعك، الحلوى والفطائر. فالسكاكر هي بالأساس سكر ودهون سيئة.

وأخيرًا، الناتشوز يعد أكثر الأطعمة تدميراً للحمية الغذائية. فهذا الطعام الادماني يحمل عادة سعرات حرارية أكثر من أي نوع آخر، وغالباً ما يكون طبق الناتشوز مشتركاً، ومجموع السعرات الحرارية تقسم على أربع حصص أو أكثر.