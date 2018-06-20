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فوائد البطيخ الصحية المذهلة و أضرار الإفراط في تناوله

20
JUNE
2018
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 البطيخ أو الحبحب كما يسمى في بعض البلدان العربية من فواكه الصيف المنعشة وهو يحتوي على نسبة كبيرة من الماء وبالتالي يعمل على تقليل الشعور بالعطش خصوصاً في طقس الصيف الحار، و الآن إليكم فوائد البطيخ المذهلة.
 
فوائد البطيخ الصحية يحتوي البطيخ على مضادات الأكسدة، وخاصةً الليكوبين، وحمض الأسكوربيك، و السيترولين وبعض الفيتامينات والعناصر الهامة التي تعزز من فوائده ومنها : فوائد البطيخ للكلى : يحتوي البطيخ على البوتاسيوم الذي يعمل على خفض نسبة البولينا في الدم وبالتالي يساعد على تطهير الكلى وتخليصها من الترسبات والحصى وحمايتها من الالتهابات كما أنه مدر للبول ويحتوي على الأرجنتين الذي يساعد على التخلص من الأمونيا السامة ومساعدة الجسم على التخلص من السوائل الزائدة. ا
فوائد البطيخ في الوقاية من مرض السرطان : يحتوي البطيخ على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة، وبالتالي فإن تناوله يساعد على الوقاية من سرطان القولون وسرطان البروستاتا، كما أنه يقوي مناعة الجسم ويساعد على الوقاية من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.
فوائد البطيخ لخفض ضغط الدم : يحتوي البطيخ على كمية كبيرة من البوتاسيوم والمنجنيز وهما عنصران يساعدان على خفض الدم المرتفع ومنع تصلب الشرايين. 
فوائد البطيخ لمرضى السكري : يساعد على خفض نسبة السكر في الدم حيث أنه يساعد الجسم على إفراز الأنسولين و الوقاية من مضاعفات مرض السكري.
فوائد البطيخ للتخسيس : يساعد البطيخ على إنقاص الوزن وذلك لأنه منخفض السعرات الحرارية حيث يحتوي 100 جرام منه على 30 سعر حراري ، 92 % من الماء كما أنه يقلل من كمية الدهون المتراكمة في الجسم.
فوائد البطيخ للحامل : يعتبر البطيخ مصدر هام لفيتامين ( أ ، ج ، ب 6 ) وبالتالي فهو يساعد الأم الحامل على التخلص من غثيان الصباح وجفاف الحلق كما يساعد على الوقاية من حدوث تسمم الحمل. 
فوائد البطيخ للبشرة : نظراً لإحتواء البطيخ على عناصر غذائية و فيتامينات متعددة فإنه يساعد على مقاومة علامات التقدم في العمر و مقاومة الشيخوخة و الحفاظ على بشرة صحية. فوائد البطيخ للعين : يحتوي البطيخ على نسبة كبيرة من فيتامين أ الذي يساعد في الحفاظ على صحة العين والوقاية من الإصابة بالضمور الشبكي ( التنكس البقعي ) المرتبط بالتقدم في العمر.
أضرار البطيخ 
إن الإفراط في تناول البطيخ يسبب بعض أنواع الحساسية وقد يؤدي إلى الطفح الجلدي و التورم أو الإسهال، و على الرغم من فوائده في الوقاية من سرطان البروستاتا إلا أن الأطباء ينصحون بتجنب تناوله في حالة الإصابة بسرطان البروستاتا.
اللواء
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