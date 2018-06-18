living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا تحدث معظم الولادات خلال ساعات الليل؟

18
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توصلت دراسة أجرتها جامعة لندن إلى أن 7 من أصل 10 ولادات تحدث خارج نطاق الفترة التي تتراوح بين التاسعة صباحا والخامسة مساء ليصبح الوقت الأكثر شيوعا للولادة عند الساعة الرابعة صباحا.
 
واقترح الباحثون أن الأطفال أكثر عرضة للولادة في الليل بسبب التطور، حيث كان أسلافنا القدماء يجتمعون في الليل بعد الصيد خلال النهار. وقدمت الولادة خلال ساعات الليل ميزة حماية الأمهات من التهديدات الخارجية.
 
ووجدت الدراسة أن الوقت واليوم اللذين يمكن أن تلد فيهما النساء، قد يختلفان اختلافا كبير، اعتمادا على كيفية بدء المخاض وطريقة الولادة.
 
ووجد الباحثون أن الولادات تحدث على الأرجح بين الساعة الواحدة و6:59 صباحا، لتصل إلى ذروتها عند الساعة الرابعة صباحا. وكانت الولادات أكثر احتمالا للحدوث خلال أيام العمل، حيث وجد الباحثون أن 28.5% من تلك الولادات، حدثت في الفترة ما بين التاسعة صباحا حتى 4.59 مساء.
 
أما باقي الولادات، فكانت تحدث خلال الساعات نفسها في عطلات نهاية الأسبوع أو أيام العطل الرسمية أو ما بين الساعة الخامسة مساء والساعة 8:59 صباحا في أيام العمل.
 
وتمثل الولادة القيصرية المخططة واحدة من كل 10 ولادات، وكان من المرجح أن تتم بين الساعة 9 و11:59 صباحا.
 
وقال الباحثون إن هذا أول تحليل وطني يبحث في جميع جوانب وقت الولادة في إنجلترا، ويتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة كلية لندن (UCL) والهيئة الوطنية للولادة (NCT).
 
وقال قائد الدراسة، الدكتور بيتر مارتن، من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "أظهرت التجارب طويلة الأجل والأبحاث من مناطق أخرى، أن الولادات البشرية الطبيعية هي الأكثر احتمالا للحدوث أثناء الليل أو الساعات الأولى من الصباح. وقد يكون ذلك جزءا من تراثنا التطوري، حيث عاش أجدادنا في مجموعات كانت نشطة ومشتتة خلال النهار، وتجمعوا للراحة ليلا".
اللواء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout