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كبد الدجاج… فوائد غذائية كبيرة

17
JUNE
2018
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صحتي-

صحيحٌ أنّ لحم الدجاج يُعتَبَر من بين الّلحوم الأكثر شعبيّة، لكن هناك جزء منه وهو الكبد، له أهميّة كبيرة على الصحّة بالرّغم من أنّ الكثيرون يتجاهلون تناوله. فهل تعرفون ما هي الفوائد الصحّية لكبد الدجاج؟

يُعتَبَر كبد الدجاج ذات قيمة غذائية كبيرة لأنّ كل 100 غرام توفّر 170 سعرة حرارية فقط، فيما تحتوي على نسبة جيّدة من البروتين، الأحماض الأمينية التي لا يُمكن للجسم أن يُنتِجها كالزنك ومادة السيلنيوم.

ويحتوي كبد الدجاج على كمية وفيرة من فيتامين ب 12 الذي يعالج فقر الدم وعلى نسبة جيّدة حمض الفوليك المهم للحامل وصحّة جنينها. وبسبب هذه التركيبة، فهناك فوائد إضافية يمكن تلمّسها جرّاء تناول كبد الدجاج أقلّه مرّتين في الاسبوع ومنها:

– يساعد في تكوين كريات الدم الحمراء و عضلات الجسم.

– يقوّي النّظر.

– يقاوم التوتّر والضغط النفسي

– يعزّز صحّة البشرة، الشعر والأظافر.

– يحافظ على سلامة الأسنان والعظام.

ولكن من المهمّ أن تتناولوا كبد الدجاج بإعتدال نظراً لغناه بالبروتينات. كذلك، على مرضى السكري والقلب عدم تناوله بإسراف، لأنّه يحتوي على نسبة عالية من الكولستيرول.

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