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السوشي يضرّ صحتك بهذه الحالات.. وإليك ما يغنيك عنه

14
JUNE
2018
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السوشي صنف شهير من المطبخ الياباني، يُصنع من الأرز، ويغطّي بشرائح سمك نيئة مستطيلة منزوعة الجلد، أو يلفّ الأرز فيه بحشوات مختلفة من المأكولات البحرية، أو الخضروات، أو بيض السمك واللحوم الحمراء.
 
لكن، هل فكرت في مدى صحّة هذه الوجبة، وتأثيرها العام على جسمك؟
 
تقول جيسيكا بيريز لمجلة"وومن هيلث": "تعتمد صحة هذه الوجبة على محتوياتها، وكمية الدهون المشبعة الموجودة فيها، أما إذا كانت تحتوي على الأسماك المقلية، فهي أقرب إلى البطاطا المقلية، وتكون بذلك مضرّة جداً بطبيعة الحال".
 
وأضافت: "تحتوي الأسماك الدهنية كالسلمون، على أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تعزّز الذاكرة، وتزيد من التركيز واليقظة العقلية، لكن هناك أنواعاً دهنية، مثل التونة والماكريل، مليئة بكميات كبيرة من الزئبق، وبدوره يسبّب مشاكل صحية مستعصية".
 
وتوصي بيريز، بتناول واحدة، أو اثنتين من لفائف التونة على الأكثر، والاستفادة من البروتين المتواجد في الروبيان، والحرص على تناول الأسماك المغذية الأخرى، والتي تحتوي على نسب قليلة من الزئبق.
 
ونوّهت بيريز إلى احتواء السوشي على كمية كبيرة من الأرز، إذْ تحتوي اللفافة الواحدة على كوب من الأرز الأبيض، الذي يفتقر للألياف، ويؤدّي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، لذا حاولي استبدال الأرز الأبيض بالأرز البنِّي الغني بالألياف، أو أرز القرنبيط، أو الكينوا.
 
وتابعت: "إذا كنت تعاني من ضعف المناعة، أو تخضع للعلاج الكيميائي، أو اذا كانت المرأة حملاً، ابتعد تماماً عن الأسماك النيئة، ولا تتناولها بالمرّة، لأنّها تعرّضك لانتقال العدوى البكتيرية".
 
أما أبرز الخيارات الصحية التي تغنيك عن السوشي، فهي:
 
رول كاليفورنيا
 
يحتوي على مكونات صحية، مثل الأفوكادو والسلطعون والخيار، وتقدّم اللفائف النباتية مجموعة صحية متنوعة كالتوفو والأفوكادو، بجانب الخضروات الطازجة، مثل الجزر والفلفل.
 
الساشيمي
 
هي عبارة عن شرائح رقيقة من الأسماك النيئة، وتقدَّم مع صوص الصويا. عليك تجنُّب اللفائف المقلية، مثل لفائف بوسطن، لاحتوائها على الروبيان المقلي، وعين التنين المقلية، والكاميكازي المقدّم مع المايونيز والتيمبورا، والأخيرة نوع من الأسماك المقلية بالدقيق والبيض.
 
الفيلاديفيا
 
تحتوي على كريمة الجبن، بكمية كبيرة، والخضراوات الشهية.
اللواء
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