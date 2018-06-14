حساسية الطعام لدى الأطفال.. إحذروا هذا الأمر!

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قد يصيب التوحد الأطفال بسبب معاناتهم من حساسية غذائية، بحسب ما توصلت إليه دراسة أميركية حديثة أجراها باحثون من جامعة آيوا.

ووجدت الدراسة التيأجريت على ما يقارب 200 ألف طفل، أنّ أولئك الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد، كانوا أكثر عرضة بمرتين ونصف من غيرهم للإصابة بحساسية الغذاء.

وافي تعليقه على النتائج، قال الدكتور واي باو، وهو اختصاصي في علم الأوبئة في جامعة آيوا: "من الممكن أن يكون للاضطرابات المناعية عمليات تبدأ في وقت مبكر من الحياة، تؤثر بعد ذلك على نمو الدماغ والأداء الاجتماعي، ما يؤدي إلى تطور اضطراب طيف التوحد".

وأضاف: "لا نعرف أيهما يأتي أولا، حساسية الغذاء أم اضطراب طيف التوحد، لذلك هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات للأطفال منذ ولادتهم، لتحديد ذلك".

وتوصل الباحثون إلى أن 11.25% من الأطفال الذين تم تشخيصهم بأنهم مصابون بالتوحد، يعانون من حساسية تجاه الطعام، أكثر بـ 4.25% من الأطفال الذين لم يتم تشخيص إصابتهم بالتوحد، ولديهم حساسية تجاه الطعام.