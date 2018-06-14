living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

7 أشياء لا تأكلها قبل أن تملأ معدتك

14
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بالرغم من الأهمية التي يكتسبها الفطور من الناحية الصحية والغذائية؛ فإن ذلك لا يعني أنه يجب أن يشمل كل شيء، فهناك بعض المأكولات التي لا يجب أكلها على معدة فارغة، لما لها من تأثير سلبي على الصحة. فما هي هذه الأطعمة؟
 
1. الحمضيات:
تسبب الحمضيات والعصير على الريق التهاب المعدة والحساسية، ولذلك لا ينصح بتناولها كبداية لليوم، أو على وجبة الفطور.
 
2. الموز:
على الرغم من أهمية الموز في النظام الغذائي، والمواد التي يحتويها ولا توجد في غيره، وأبرزها البوتاسيوم، فإن الموز لسوء الحظ يعدّ من المأكولات التي يهضمها الجسم ببطء شديد، ولذلك فإن تناولها على معدة فارغة قد يسبب الانتفاخ، فيما ينصح الأطباء بتناوله بعد ساعة من الغداء.
 
3. الخضروات:
الأحماض التي تكون موجودة في الخضروات الطازجة، قد تسبب مشاكل في الغشاء المخاطي في المعدة، ولذلك يفضل عدم تناول الخضروات على معدة فارغة، ولا سيما الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.
 
4. اللبن:
لا يضر تناول اللبن على وجبة الإفطار، لكنه في الوقت نفسه لن يكون مفيداً في الصباح، لأن هضم اللبن يتطلب بكتيريا إضافية، ولذلك يفضل تناوله بعد ساعتين من وجبات الطعام أو في وقت ما قبل النوم، لأنه يسهل الهضم.
 
5. الماء البارد:
يترك الماء البارد تأثيراً سلبياً على الهضم، فهو يبطئ عمليات الهضم، ما يسبب التعب صباحا.
 
6. السكريات:
يؤدي تناول السكريات صباحاً إلى تراكمها في الجسم، وارتفاع معدل السكر فوق المعدل الطبيعي، ما يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة مثل مرض السكري، لأن البنكرياس يكون غير قادر على إنتاج ما يكفي من الأنسولين في الصباح.
 
7. القهوة:
أما المفاجأة فهي أن تناول القهوة ليس مفيدا صباحا، إذ أنها تهيج المعدة، ومن الممكن أن تسبب التهاب المعدة، وشربها قبل الإفطار يؤثر سلباً على صحة الكبد.
اللواء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout